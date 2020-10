GAC recrute UN(E) SURINTENDANT(E) CARBURANT ET PRODUITS ASSIMILES

Guinea alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d’aluminium en 2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

Dans le cadre de ses activités, GAC recrute pour le poste ci-dessous :

UN(E) SURINTENDANT(E) CARBURANT ET PRODUITS ASSIMILES

Objectif :

Fournir un soutien technique et opérationnel au département en s’assurant du maintien de la capacité de service et l’entretien du système de pompe à carburant, le dosage et l’étalonnage, le ravitaillement des réservoirs de carburant.

Faire un suivi strict des procédures de santé, sécurité et environnement, et les politiques et procédures relatives au carburant et aux lubrifiants.

Tâches principales :

Mettre en œuvre et assurer la conformité aux politiques, processus et procédures de l’entreprise par rapport à tous les éléments sous son contrôle.

Exécuter et coordonner les exigences techniques du système de distribution de carburant.

S’assurer qu’une structure d’équipe appropriée est en place pour offrir un rendement optimal.

Fournir des KPI et des objectifs opérationnels clairs pour tous les collaborateurs.

Gérer et rendre compte du rendement des fournisseurs et de la gestion des factures.

Gérer la qualité du carburant et s’assurer que les prix optimaux sont obtenus grâce à la surveillance des tendances des prix internationaux du carburant.

Gérer activement les relations avec les fournisseurs afin d’optimiser les performances, la fiabilité et les coûts.

Établir et entretenir des relations solides avec les équipes opérationnelles et techniques du port et de la mine pour soutenir et suivre les commandes opportunes et exactes et les prévisions de consommation de carburant.

Recommander des repères – indicateurs pertinents et identifier les meilleures pratiques menant à ces objectifs et les activités d’amélioration nécessaires pour les atteindre et les dépasser.

Gérer d’autres relations externes clés, au besoin, y compris avec les autorités guinéennes, et toutes les interfaces internes.

Superviser la livraison des camions de carburant GAC et s’assurer que le camion reçoit un entretien rigoureux pour assurer son bon fonctionnement.

Assurer l’entretien et l’état de fonctionnement des pompes à carburant, y compris leurs accessoires, comme le remplacement périodique des joints et des filtres, etc.

S’assurer que les compteurs de pompes à carburant et les débitmètres de tous les sites GAC sont étalonnés conformément aux spécifications standard.

Diriger l’application de la sécurité incendie et la prévention des déversements ainsi que le programme de prévention des accidents conformément au SHE de GAC.

Communiquer l’information sur les procédures de carburant et les exigences de distribution. Interagir avec les autres équipes opérationnelles et administratives.

Favoriser l’amélioration continue des opérations liées aux contrats de combustible. Préparer et gérer le budget.

Prendre des décisions opérationnelles qui améliorent la consommation de carburant et les niveaux de stock, ainsi que les coûts, la santé, la sécurité et l’environnement.

Encadrer et former les collaborateurs.

Effectuer d’autres tâches et affectations connexes selon les directives.

Qualifications/Compétences :

Être titulaire d’un diplôme en gestion de stocks ou d’études supérieures ou équivalent.

Avoir au moins 4 ans d’expérience continue sur un site minier à l’appui des activités minières.

Connaissance de l’utilisation du logiciel SAP

Avoir de solides compétences en merchandising orienté vers la production et de solides compétences d’analyse.

Très bonne maîtrise de la rédaction de rapports, en format quantitatif et qualitatif.

Promouvoir la sécurité et la santé au sein de l’organisation ;

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Envoyer votre dossier de candidature, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN (1) SURINTENDANT CARBURANT ET PRODUITS ASSIMILES par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (26/10/2020 à 14 h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.