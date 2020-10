Fin de la campagne électorale : Retour triomphal de Cellou à Conakry…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, l’un des candidats favoris de l’élection présidentielle du 18 octobre 20, a fait un retour triomphal ce jeudi 15 octobre 2020, à Conakry, après envions deux semaines de campagne sans "fausse note majeure" à l’intérieur du pays. Seul hic, l’épisode de Toukouno qui a empêché le leader de l’UFDG de faire campagne en Haute Guinée. Globalement le principal adversaire d’Alpha Condé au scrutin de ce dimanche est satisfait de sa tournée.

Ce jeudi 15 octobre 2020, sera inscrit dans les annales de l’histoire des rassemblements politiques en Guinée. L’ancien premier ministre a été accueilli triomphalement par une foule immense. Un monde fou a inondé l’itinéraire emprunté par Cellou Dalein Diallo et sa suite, a-t-on constaté. Ses supporters ont opéré une véritable démonstration de force, en attendant le vote du dimanche.

De la ville Coyah, jusqu’au siège de son parti, il était difficile de circuler. C’est un magma humain qui a fait irruption sur l’autoroute, la voie empruntée par l’opposant. Le cortège a avancé dare-dare jusqu’à la tombée de la nuit. L’ambiance est hystérique ! Des militants chauffés à bloc, arborant des t-shirts blanc- vert, la couleur du parti ont défilé toute la journée, convaincu de la victoire de leur candidat cette fois-ci.

Impressionné par cette immense mobilisation, Cellou Dalein Diallo a affiché un optimisme certain quant à sa victoire au soir du 18 octobre. « La victoire sera à nous et nous saurons la conserver cette fois-ci », a-t-il lancé. Son directeur de campagne Dr Fodé Oussou Fofana est aux anges. Son message de fin de campagne a un accent de futur vainqueur.

“La vérité des urnes au soir du 18 Octobre sera en faveur de mon candidat Cellou Dalein Diallo qui a prouvé dans sa tournée que le peuple, dans son ensemble, est en sa faveur malgré les sommes d’argent et les intimidations utilisées pour lui empêcher de faire campagne.

Le mieux pour Alpha Condé c’est de s’avouer vaincu, car le coup fatal qu’il cherche désespérément n’aura pas lieu. Il est désavoué ! Dans ses fiefs traditionnels, Alpha Condé est désavoué. Il a utilisé l’argent, les véhicules, les biens de l’Etat pour envoyer des émissaires battre campagne mais ils n’ont pas pu convaincre l’électorat.

Alpha Condé est désavoué. Même au sein du gouvernement, en âme et conscience, les ministres ont compris que le peuple est fatigué. On en a marre ! Alpha Condé est désavoué par la majorité des Guinéens. Il doit partir le 18 octobre !

Sa sortie en dernière minute pour redresser le tir est fortement illustratif de son échec dans tous les domaines après une décennie dans l’exercice du pouvoir. La démocratie étant le jeu de l’alternance et du respect des principes de droit, Alpha Condé doit accepter l’évidence et partir ! Il a une dernière chance de partir de la meilleure manière, s’il le souhaite. Au soir du 18 octobre, Alpha Condé n’a pas d’autres choix que d’appeler Elhadj Cellou Dalein Diallo et le féliciter !

Aucune machination politique encore moins la fraude ne pourront empêcher la vérité d’éclater le 18 octobre ! Le peuple en a marre. Le peuple a pris conscience. Le peuple ne se laissera pas faire. En ma qualité de Directeur de campagne d’Elhadj Cellou Dalein Diallo, je remercie le peuple de Guinée pour son soutien et sa ferme détermination à voter pour notre candidat Cellou Dalein Diallo. Je salue l’engagement de chacun et de tous à œuvrer pour l’accession de Cellou Dalein Diallo au pouvoir.

Guinéennes et guinéens, le candidat Cellou Dalein Diallo est le candidat qui a les capacités intellectuelles et la santé physique pour nous aider à tourner la page Alpha Condé. J’invite toutes et tous à aller voter dans le calme , à surveiller le vote afin que chaque voix soit respectée ! Afin qu’aucun résultat de bureau de vote ne soit dénaturé ! C’est ça qui va nous aider à sanctionner par la voie des urnes Alpha Condé qui changé la constitution et qui veut maintenant prendre en otage l’alternance.

Voyons tous Cellou Dalein. Diallo pour dégager Alpha Condé ! C’est à ce prix que nous réaliserons notre objectif unir pour servir la Nation Guinéenne au bénéfice de toutes les filles et fils du pays sans distinction aucune ».

Ce vendredi 16 octobre, le RPG arc en ciel sera dans les rues de Conakry pour l’accueil de son « champion », Alpha Condé le candidat sortant. Le parti au pouvoir compte faire comme l’UFDG, sinon mieux.

Focus Africaguinee.com