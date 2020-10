Dr. Oussou défie Kassory : "S’il est sûr que Cellou a amené des gens du Fouta…"

CONAKRY-La réaction du premier ministre guinéen Kassory Fofana sur l’accueil de Cellou Dalein Diallo ne laisse pas de marbre l’Union des forces démocratiques de Guinée.

Ce jeudi le directeur de campagne du président sortant ALPHA Condé a déclaré que c'est tout le foutah qui s'est vidé pour accompagner le leader de l'UFDG à Conakry.

Réagissant à cette déclaration, le directeur de campagne du candidat de l’UFDG a indiqué les propos de Kassory Fofana sentent un parfum de panique. D'ailleurs il a lancé un défi au chef du gouvernement, l'invitant à fermer le kilomètre 36 pour empêcher les gens venus du foutah, à l'occasion du retour de Cellou, de rentrer voter.

« Je pense que c’est l’effet de la panique. Vous savez: il y a très longtemps, le premier ministre a vécu aux Etats-Unis, depuis qu’il y est là il n’a jamais vu une marée humaine comme ça (…) Mais comme il est le premier ministre, s’il est sûr que Cellou a amené des gens du Fouta pour son accueil, moi je lui demande gentiment de bloquer le Km 36.

Comme ça au moins personne ne votera au Fouta, puisque si les gens sont là et qu’eux ils bloquent la route, les gens ne sortiront plus. Ils resteront à la maison, c’est aussi simple que ça. Mais moi je le comprends, pour quelqu’un qui a longtemps vécu aux USA et qui a vu plus d’un million de personnes dans la rue, des gens qui marchent de Coyah jusqu’à Conakry, ça l’impressionne » réagit Dr Fodé Oussou Fofana.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

TEL: (00224) 664-72-76-28