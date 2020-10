Dr Ousmane Kaba rebrousse chemin : " Nous n’avons pas voulu que le sang coule…"

SIGUIRI-Après Cellou Dalein Diallo, un autre opposant candidat en lice à l'élection présidentielle de ce dimanche 18 octobre, a été empêché de faire campagne dans une ville de la Haute Guinée. Dr Ousmane Kaba a été bloqué à la rentrée de la ville de Siguiri par important dispositif sécuritaire, a appris Africaguinee.com, de sources proches du parti

Très tôt ce vendredi 16 octobre 2020, les militants du parti PADES se sont retrouvés à la place des martyrs de Siguiri pour le carnaval de la réception de leur leader. Une réception qui n'aura finalement pas lieu. Sur place on signale des échauffourées et des arrestations.

Moussa Sylla, le secrétaire fédéral du parti PADES à Siguiri explique : "Ce matin, on était en carnaval pour réceptionner notre leader Dr Ousmane Kaba. Un groupe de militants était à la place des martyrs, moi et d'autres sommes parti pour l'accueil de notre président. Arrivée, à Bafinda on a été interdit par la police de passer. Ils ont emprisonné notre chargé de la communication Fasökö. Quand je leur ai demandé pourquoi parce qu'on a l'autorisation du maire, ils ont dit que c'est sur instruction du préfet. Donc on a informé Dr Ousmane Kaba, il nous a dit qu'il voulait venir mais que lui aussi on lui a interdit de passer", a expliqué M. Sylla.

Interrogé par un de nos correspondants dans la région Dr Ousmane Kaba a indexé les forces de l'ordre. « C’est les forces de l’ordre (militaires et gendarmes) qui sont à la base de notre blocage et il y’a quelques cadres aussi. Mais c’est la dictature. De toutes les façons nous avons condamné et déploré cette dictature en Guinée qui ne dit pas nom. Nous n’avons pas voulu que le sang coule c’est la raison pour laquelle nous avons préféré retourner immédiatement à Kankan. Je pense que c’est le Pades qui est le vrai problème du parti au pouvoir. Tout monde doit voter contre ce parti le 18 octobre », a confié Dr Ousmane Kaba, alors qu'officiellement la campagne prend fin ce vendredi à 00h.

Affaire à suivre…

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com