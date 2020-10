Campagne électorale : un mort, une dizaine de blessés à Banian…

FARANAH-Au moins une personne a été tuée ce jeudi 15 octobre 2020, lors d’un rassemblement en faveur du président sortant Alpha Condé, dans la sous-préfecture de Banian, située à 60 kilomètres de la commune urbaine de Faranah.

Interrogé sur les circonstances de cet accident, le député Mohamed Lamine KABA explique : « J'ai organisé ce jeudi 15 octobre 2020 un mouvement de soutien pour la réélection du professeur Alpha Condé dans ma sous-préfecture natale. Les citoyens de Banian ont voulu me réceptionner à l'entrée de la ville. Pendant ce temps, il y avait un mini bus rempli de jeunes. La voiture balançait. C’est dans ça que le porte bagage s'est détaché. Les jeunes qui étaient assis dessus ont chuté. Nous avons enregistré 17 blessés dont un décès. Les blessés ont reçu les premiers soins à Banian avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital régional de Faranah », a relaté le député.

De son côté, docteur Condé Ibrahima Solo surveillant des urgences à l'hôpital régional de Faranah, a précisé : « C'est vers 17h qu’on a reçu deux minibus remplis de jeunes venant de Banian comme quoi il y'a eu un accident lors d'une campagne organisée par le RPG. Nous avons reçu 16 cas de blessés et 1cas de mort. Le défunt est un jeune âgé de 15ans du nom de Sekou Traoré apprenti chauffeur (…) son corps est actuellement dans la chambre froide. La plus part des blessés souffre de multiples plaies superficielles et des contusions, il y a deux cas de fractures (…), les autres blessés on les a tous envoyés à la radiographie qui pourrait bien nous édifier davantage ».

De Faranah, Alpha amadou Barry

Pour Africaguinee. Com