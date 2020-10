Campagne électorale à Pita: l'honorable Diouldé Sow remet les "pendules à l'heure"…

PITA-Alors que la campagne électorale vire vers sa fin, l'honorable Dilouldé Sow, l'ancien député uninominal de Pita, a mis les bouchées doubles pour la victoire du candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), à l'élection présidentielle du 18 octobre.

L'ancien élu de Pita qui a toujours gardé un lien étroit avec sa base électorale, a opéré une véritable offensive dans les différentes localités de la préfecture de Pita, l'un des bastions de l'UFDG en moyenne Guinée.

L’Honorable Diouldé SOW, qui dirige le Directoire de Campagne de l’UFDG à PITA n'a pas fait de répit. Avec son équipe, il a sillonné coins et recoins de la préfecture. Partout où il est passé, il a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des populations locales, qui lui ont réitéré leur ferme détermination à accompagner le candidat de l'UFDG en votant pour lui ce dimanche 18 octobre.

Ce marathon électoral l'a conduit dans toutes les sous-préfectures de Pita. Une tournée au cours de laquelle, Diouldé Sow a pu toucher du doigt la soif des populations pour une alternance démocratique à la tête du pays. La seule alternative pour elles, d'arriver à cet objectif le 18 octobre, demeure le candidat de l'UFDG : Cellou Dalein Diallo.

Ceci n'est d'ailleurs pas une surprise, car Pita a toujours montré son attachement vis-à-vis de l'UFDG. En témoignent les différents scores que le parti a enregistré dans cette préfecture durant les élections passées : législatives de 2013, présidentielle de 2015, communales de 2018. Grâce au leadership de Diouldé Sow, le parti a opéré un véritable raz de marée électoral. Cet exploit sera réédité, sinon mieux le 18 octobre. Les différents accueils dont il a bénéficié dans les localités visitées Pita, Maci, Sangareyah, Ley Miro, Timbi Madina etc, ont fait assoir la conviction de l'honorable Diouldé Sow que Pita est toujours un bastion imprenable de l’UFDG.

"Pita a toujours été et restera à l’avant-garde de la lutte pour une Guinée unie et prospère. Moteur de l’UFDG, Pita reste engagé et mobilisé à porter Cellou Dalein DIALLO au pouvoir le 18 octobre vu la mobilisation. Les grandioses réceptions auxquelles nous avons fait l'objet, montrent que les principaux adversaires (RPG, UPR et NFD) sont complètement en difficulté, malgré les milliards déversés pour les achats de conscience. L'UFDG demeure et demeurera maître de Pita", assure le chef du Directoire de Campagne de l’UFDG à PITA.

Voir ci-dessous les images des différentes réceptions du parrain de Pita dans le cadre de la campagne électorale.