Retour de Cellou: Pourquoi le Palais du peuple a été interdit à l'UFDG ?

CONAKRY-Pourquoi le parti Union des forces démocratiques de Guinée a été interdit de faire son meeting ce jeudi 15 octobre 2020 à l'esplanade du peuple ? Alors que les spéculations vont bon train, l'administrateur général du peuple a apporté des précisions.

« L’Ufdg a déposé son courrier avant-hier mardi. Il se trouvait déjà que la journée de jeudi 15 octobre 2020 a été attribuée à quelqu’un d’autre. Fodé Oussou m’a appelé, je lui ai dit que ce n’est pas possible et qu’il aurait dû envoyer le courrier depuis longtemps pour qu’on puisse les programmer. Après, il a dit que si on ne permet pas à l’Ufdg de tenir son meeting au Palais, il va parler dans les médias. La même chose est arrivée avec le Rpg qui avait voulu organiser un meeting demain vendredi au Palais, mais je leur ai dit d’aller chercher ailleurs parce que le Palais est déjà programmé pour quelqu’un d’autre. C’est ainsi, ils ont choisi le Stade du 28 septembre», a expliqué Mory Dioubaté.

La décision de l’administration du Palais du peuple d’interdire le meeting de l’Ufdg ce jeudi 15 octobre 2020 irrite les responsables du principal parti de l’opposition qui y voient la main noire d’Alpha Condé. Réagissant à cette interdiction, Fodé Oussou Fofana juge « honteux et injuste » la décision de l’administration du Palais du peuple.

«Nous sommes en période électorale, la priorité des lieux publics c’est les partis politiques. Nous avons écrit que nous voulons organiser un meeting au Palais du peuple. L’administration du Palais du peuple n’a pas daigné répondre par écrit à notre courrier. J’ai dû appeler pour savoir la suite réservée à notre courrier. L’administration du Palais nous a dit qu’il y a un mouvement de soutien du Rpg qui a réservé. Mais, on ne peut pas comparer un parti politique à un mouvement de soutien. Si c’était un parti politique qui avait écrit avant, on pouvait comprendre. Le Rpg ne peut pas avoir deux jours de campagne», a critiqué Fodé Oussou accusant Alpha Condé d’avoir donné des instructions à l’administration du Palais d’interdire le meeting de l’Ufdg comme ce qui s’est passé à Kankan.

Après une tournée de deux semaines à l'intérieur du pays, Cellou Dalein Diallo rentre ce jeudi 15 octobre 2020 à Conakry. Il prendra l'itinéraire autoroute fidèle Castro jusqu'à Gbessia Kondeboungny. De là, il va remontrer vers concasseur, ensuite se diriger au siège de son parti, sis à Hamdallaye CBG, où un meeting est prévu. Au moment où nous mettions cet article en ligne, le cortège du leader de l'UFDG a dépassé le Kilomètre 36.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06