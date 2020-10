La hantise des violences fait fuir des citoyens : "Je préfère ne pas voter que de risquer ma vie…"

NZEREKORE- L’élection présidentielle de ce dimanche fait craindre des violences postélectorales dans la préfecture de Nzérékoré, déchirée par des conflits électoraux meurtriers le 22 et 23 mars dernier.

Nombreux sont des familles qui quittent la cité de Nzérékoré pour aller se réfugier dans des villages. Et pour cause : l’élection présidentielle prévue ce 18 Octobre prochain. Plusieurs citoyens préfèrent rejoindre les villages pendant cette période électorale pour leur sécurité nous disent-ils.

Dans la plus part des quartiers, les domiciles sont vides. Certains citoyens ont déjà rejoint le village avec tous les enfants. Rencontrée chez elle, Angéline Kalivogui qui a déjà envoyé ses sœurs au village, s’apprête à les rejoindre. Elle justifie le pourquoi :

« Nzérékoré déjà me fait peur. Puisque j’ai vu les évènements du 22 mars. Et ça même c’était pour le referendum et maintenant c’est pour la présidentielle. Donc cela me fait peur, c’est pourquoi j’irai au village. Après l’élection, je retournerai », confie-t-elle, avant d’ajouter qu’elle préfère ne pas voter que de risquer sa vie. Elle lance un appel à la population.

« Je me suis recensée ici, mais je préfère ne pas voter, que de subir des troubles de Nzérékoré. Et je profite pour lancer un message de paix. Parce qu’à Nzérékoré, il y a plusieurs années, nous avons subi beaucoup de trouble ici, tel qu’en 2013, 2014 et 2020. Et cela joue même sur le côté économique. C’est pourquoi je lance un appel à tous les citoyens de Nzérékoré, de voter dans un climat de paix », lance Angéline Kalivogui.

Le maire de la commune urbaine de Nzérékoré, a pour sa part mis en garde les commerçants qui, selon lui, sont en train de vider leur boutique.

‘’Il m’arrive de constater, qu’il y a des commerçants qui sont en train de vider leurs boutiques, pour envoyer leurs marchandises je ne sais où ? Mais j’ai encore instruit les administrateurs de marché, de faire un contrôle systématique à ce niveau. Tout commerçant, qui pour une raison ou une autre va essayer de transporter sa marchandise à la maison en vidant l’annexe ou le kiosque, c’est qu’il va rester commerçant chez lui maintenant parce qu’on va fermer sa boutique. Toute personne qui va quitter son domicile pour des raisons non fondées, lorsqu’il va retourner dans le quartier, il va payer des amandes », a menacé Moriba Albert Délamou avant de rassurer les citoyens des dispositions sécuritaires prises pour cette élection.

« Il faut mettre la population en confiance. Il faut que les populations aient confiance en leur gouvernement. Donc chacun doit rester sur place pour que le 18, le vote se passe de façon paisible et que chacun vote utile pour le candidat qu’il veut. Je vous assure que vos dirigeants, maire, préfet, gouverneur, forces de sécurité sont à votre disposition et je demande à tous les citoyens d’être vigilants dans les quartiers. Dès que vous voyez des groupes de personnes étrangères, ne tardez pas à informer les autorités. Les journées de jeudi, vendredi, jusqu’au mercredi, seront des journées où vous serrez encore sécurisés plus. Si quelqu’un se retrouve dans les rues, il sera interpellé par les forces de l’ordre. Nous allons même préciser cette heure, on va dire à partir de 18h, 19h, que chacun reste chez soi. Lorsque vous êtes dans la rue, vous serez interpelés par les forces de l’ordre », a-t-il averti.

Les 22 et 23 mars 2020, la préfecture de Nzérékoré a été le théâtre de violence à relent ethnique faisant plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Situation qui suscite encore la psychose chez la plupart des citoyens.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43