La SMD/NORGOLD renforce les capacités de la jeunesse de dix-sept villages de sa concession pour les initiatives d’autonomisation et de création d’emplois indirects

La Société Minière de Dinguiraye (SMD), filiale du groupe Nordgold, dans ses actions de promotion du contenu local, offre à trente (30) jeunes de la communauté locale, une formation dans le cadre du renforcement de capacité orientée vers l’autonomisation et la création d’emplois indirects dans les communautés environnantes.

Pendant dix (10) jours à partir du Lundi 12 Octobre 2020, les Trente (30) jeunes venus de dix-sept (17) villages des trois (3) communes rurales de Siguirini, Banora, Maléah, bénéficiaires de cette opportunité, vont acquérir des compétences en matière de:

1- l’esprit d’entreprise;

2- techniques de planification et de pilotage des microprojets;

3- techniques de recherche de financement et gestion des microprojets.

Ce projet de renforcement de capacité qui a mobilisé un montant de 80.000.000 GNF est mise en œuvre par le cabinet CREFEX (Centre de Recherche de Formation et d’Expertises) qui a été retenu à la fin de l’appel d’offre. Aussi, il faut se réjouir de l’adhésion des parties prenantes au projet telles que la Direction sous-préfectorale de l’Education Elémentaire, les Associations des Parents et Amis de l’Ecole (APEAE), la Direction Sous-Préfectorale de la Jeunesse (DSPJ) et la Direction Préfectorale de l’Education (DPE). Les représentants de ces différentes structures ont marqué la cérémonie par la reconnaissance des biens faits de la SMD qui leur donnent l’obligation d’œuvrer pour la paix et la quiétude auprès des populations.

Il faut rappeler que ceci vient s’ajouter aux autres efforts déjà fournis dans le cadre d’appui et l’accompagnement des communautés environnantes dans leurs démarches de développement local. Un appui à la construction de la mosquée d’Amina Djalonka et celle de Lero1 à hauteur de 98,185,000 GNF et d’autres assistances sociales pour un montant total de 113.185.000 GNF. Aussi, lors de la préparation des examens nationaux session 2019-2020, la SMD avait fait une assistance aux autorités scolaires de Siguirini d’une valeur de 20.000.000 GNF. La dotation de la communauté d’un Lycée d’excellence en cours de construction, sur fonds propres, à hauteur de plus Deux milliards francs guinéens (2.062.551.545 GNF).

La SMD au cœur du développement des communautés locales.

COMMUNICATION EXTERNE SMD