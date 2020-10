Jeunes de Guinée, réveillez-vous il est temps ( édito )

Bétail électoral, agneau sacrificiel, moutons de Panurge, que sais-je encore, pour mieux qualifier cette jeunesse restée longtemps dans l’inconscience de ce qu’elle représente pour ces hommes politiques qui, sans elle, n’atteindraient pas leurs objectifs.

Le temps du réveil a sonné pour vous jeunes qui avez la force de faire bouger toutes les lignes. Vous êtes autant victimes que coupables de ce que vous êtes, pour avoir voulu confier votre devenir à ceux qui vous privent du bien-être et vous abandonnent au triste destin que vous avez choisi. Vous êtes sans emplois, vous végétez dans la précarité, dans la misère absolue, ne trouvant parfois d’autres refuges que le vin, la drogue, le sexe et la prostitution.

Où en êtes-vous avec les promesses qui vous ont été faites par ces hommes politiques, alors que, convoitant le pouvoir qui les envoûtait, ils vous ont fait la cour, en vous distribuant des illusions, en vous faisant mille promesses mirobolantes, jamais tenues ?

Malheureusement, vous continuez à les croire, à les suivre dans leurs ambitions, à les soutenir, à leur offrir jusqu’à votre vie.

Jeunes de Guinée,

Vous devez prendre conscience de vos forces, de votre place usurpée par cette génération condamnée d’hommes politiques limités qui sont la cause de ce dont vous vous lamentez. En Guinée, s’impose une révolution, pour les jeunes, un sursaut national que doit susciter la conscience jeune, par rapport au destin que l’inconscience leur a imposé, depuis plus d’un demi-siècle. Ce sursaut, c’est le refus de soutenir les hommes politiques dans leurs abus, dans leur folie de s’emparer du pouvoir, pour n’en faire qu’un patrimoine familial, une propriété privée au détriment des masses laborieuses tenues dans le dénuement total. C’est aussi le besoin immédiat de vous rassembler, au-delà de vos différences, afin de briser le silence coupable et dénoncer les clivages ethniques que les hommes politiques ont érigés entre vous, pour vous diviser, afin de mieux vous utiliser aux fins qui sont exclusivement les leurs. Partagez ce message à caractère divin, faites-en votre bréviaire, si vous voulez vous affranchir du maudit destin qui continue de vous égarer et de vous dresser les uns contre les autres. Combattez ceux qui vous divisent. C’est la devise de la Jeunesse émergente.

Par BAH Boubacar Binany,

Journaliste, Analyste Politique, Influenceur