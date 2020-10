Important Communiqué de Cellcom Guinée S.A

La Direction Générale de Cellcom Guinée S.A. présente ses compliments à sa fidèle et aimable clientèle et tient à la rassurer par rapport au regrettable incident qui s'est récemment produit dans ses locaux administratifs.

En effet il s'agit d'une mise sous scellé des locaux de son siège par l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) pendant qu'on était en plein négociation, sans préavis, ni décision judiciaire autorisant un tel acte.

Toutefois, des démarches urgentes ont permis l’ouverture de ces locaux dans les heures qui ont suivi cette mise sous scellé et les discussions avec le Régulateur continuent d’aller dans le bon sens.

Pour rappel, la société Cellcom Guinée S.A., depuis le démarrage de ses activités en République de Guinée en 2008, a payé à l'Etat Guinéen plus de 230 millions de Dollars US en License, impôts et redevances.

Elle s’est toujours montrée très sérieuse et très professionnelle avec plus de deux millions (2 000 000) d’abonnés et plus de mille (1 000) emplois directs et indirects créés, sans compter plusieurs milliards de francs guinéens qu’elle paie mensuellement au titre des impôts et taxes ā l'Etat Guinéen.

Avec les vicissitudes de la situation globale, le secteur des télécoms rencontre beaucoup de difficultés, ce qui ne laisse pas en marge notre société.

C’est pourquoi, nous tenons à rassurer notre fidèle et aimable clientèle que malgré cet ternissement de notre image indépendant de notre volonté, le contrat de confiance qui nous lie tient toujours et les activités de la société continuent de fonctionner normalement, notre société n'ayant aucunement l'intention de les arrêter.

Nous vous remercions de votre confiance et ensemble nous relèveront tous les défis. le Numéro 1 c'est vous !