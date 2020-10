Fatoumata Camara, du mouvement "Les Jaunes" : "Ce qu'on a fait pour la victoire du Pr Alpha Condé…"

CONAKRY-A cinq jours de l'élection présidentielle prévue ce dimanche, la coordinatrice nationale adjointe du mouvement "Les Jaunes" vient de faire le bilan de leurs activités de campagne pour la victoire du candidat sortant.

Dans cet entretien, elle revient sur la genèse de la création et les objectifs de cette structure de soutien à la candidature du président de la République. Mme Touré Fatoumata Camara encourage les Guinéens à voter Alpha Condé le 18 octobre 2020 parce que, selon elle, c’est le seul capable de développer le pays.

Qu’est ce qui a prévalu à la mise en place de ce mouvement ?

MME TOURE FATOUMATA CAMARA : Le mouvement "Les Jaunes" a été lancé le 4 août 2020. Vous savez qu’on est au 21e siècle. Nous avons eu la chance d’avoir un président de la République rassembleur et qui est un modèle pour notre génération. Donc, pour l’accompagner à ce qu’il puisse terminer tous les engagements qu’il a pris au niveau national pour la jeunesse et les femmes, nous avons jugé nécessaire de mettre notre touche pour qu’il puisse briguer le 1er mandat de la 4e République.

Quels sont les objectifs de ce mouvement ?

Notre objectif c’est d’accompagner les idéaux du président de la République et faire la politique et le militantisme autrement.

Pourquoi le choix d’accompagner Alpha Condé ?

Nous sommes des militants du Rpg Arc-en-ciel. Tous les membres de la coordination sont des pro-Alpha Condé. Notre but c’était de soutenir sa candidature parce qu’on s’est dit qu’il faut soutenir le président pour un 1er mandat de la 4e République.

Votre mouvement a pleinement participé à la campagne électorale. Quelles sont les activités que vous avez eu à mener ?

Depuis le lancement de notre mouvement, on ne s’est plus arrêté. On a essayé de mettre des stratégies en place pour aller aux fins fonds de la Guinée conquérir les indécis. Les Jaunes ont une stratégie différente de tous les mouvements. Ce qui fait de nous le plus grand mouvement de soutien au président de la République. Pour ce faire, nous avons mis en place 112 points focaux à Conakry et dans les 33 préfectures du pays. Les points focaux nous servent à mettre en place un groupe de 50 jeunes qui s’occupent à faire adhérer de nouveaux membres que nous appelons les gentils membres. Les responsables de points focaux vont vers ces nouveaux membres pour leur expliquer pourquoi il faut voter Alpha Condé.

Pourquoi voter Alpha Condé ?

S’il faut vous faire tout son bilan, on va rester ici une semaine. Il faut voter Alpha Condé parce que sur le plan politique c’est l’offre que nous avons et c’est le seul qui peut assurer l’avenir des jeunes et des femmes.

Qu’est ce qui fait la particularité des Jaunes par rapport aux autres mouvements de soutien ?

D’abord, nous sommes un mouvement citoyen et financièrement autonome parce que nous ne vivons pas des subventions de l’Etat. Nous avons créé ce mouvement pour accompagner le président. Aujourd’hui, nous sommes à un niveau international vu qu’on a installé un point focal en Europe. Nous allons accompagner le président et quand il va remporter la victoire, nous allons continuer à faire respecter les engagements pris lors de la campagne.

Quel message avez-vous à l’endroit aux militants du Rpg Arc-en-ciel ?

On a l’impression que le 18 va être une autre histoire pour la Guinée. Le message aux militants c’est d’inviter chacun de s’assurer qu’il a sa carte d’électeur parce que le combat se gagne dans les urnes et non pas dans les rues. Je les invite aussi à aller voter pour le professeur Alpha Condé.

Entretien réalisé par Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06