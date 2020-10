Alpha Condé : "On va casser le monopole à ceux qui ferment les boutiques…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a lancé un avertissement ce mercredi 14 octobre 2020, alors qu'il était en campagne dans la ville de Faranah, où des violences électorales ont fait un mort il y a environ deux semaines.

Le candidat sortant au scrutin de ce dimanche a promis de casser le monopole à ceux qui font du chantage en fermant leurs boutiques pour maintenir les populations dans la faim.

"Vous savez, quand je promets je réalise. Nous allons construire des kiosques de boulangerie dans toutes les préfectures pour que vous fabriquiez vous-mêmes du pain. Parce qu'on ne veut plus que des gens ferment leurs boutiques et laisser la population en faim. Ça c'est fini ! On va casser le monopole à ceux qui font le chantage", a déclaré Alpha Condé.

Se déclarant candidat des femmes, le dirigeant guinéen annonce de nombreux projets. "Lors de la convention vous avez sollicité que je sois votre candidat. J'ai dit que si je dois accepter, il faudra que le RPG revienne à la case de départ. Sachez que ce n'est pas le RPG qui m'a porté au pouvoir ni les cadres, c'est plutôt le RPC. Donc on a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires, les instituteurs, les médecins les militaires, les policiers et les gendarmes. On a prévu des logements sociaux parce qu'on veut que chaque guinéen ait un logement. Donc si nous avons accepté d'être candidat, c'est parce que les femmes qui ont payé notre caution. Donc, je ne suis pas candidat du RPG je suis le candidat des femmes", a-t-il martelé.

Alpha Condé a promis de transmettre le pouvoir à la jeunesse, mais a mis en garde de voter pour un autre candidat qui ne soit pas lui. "Nous voulons transmettre le pouvoir à la jeunesse. Alors jeunes de Faranah êtes-vous prêts à gouverner ? Si oui alors ceux qui s'agitent on va les jeter dans la poubelle de l'histoire. Quand ils sont allés à Kissidougou, l'image qu'ils nous ont montré, France 24 a démonté que c'est des images de TOUBA. C'est des menteurs. Il y a un adage malinké qui dit : si tu chasses ton chien errant, c'est celui de ton voisin qui va te mordre. Je vais vous rappeler une fois encore que si vous votez pour un autre candidat par mis les 11 vous l'aurez fait pour CELLOU. Donc Faranah, il vous faut 98% de vote en faveur du RPG", a-t-il lancé.

De Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com