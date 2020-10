Guinée: "87% des promesses d’Alpha Condé n'ont pas été tenues", selon une étude

CONAKRY- C’est une étude qui apporte un éclairage sur le système de gouvernance actuelle et qui lève un coin du voile sur le bilan en termes des promesses «non tenues» par Alpha Condé, candidat sortant à l'élection présidentielle du 18 octobre.

Le Rapport global de la plateforme Lahidi publié ce lundi 12 octobre 2020 a attribué une mauvaise note à Alpha Condé en termes de non-respect des promesses.

L’étude démontre que 87% des 315 projets évalués dont 222 dans le Programme de gouvernance 2015-2020, 62 dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre et 31 de ‘‘Sources médias’’ n’ont pas été tenus.

Selon le résultat de l’évaluation, seulement 13% des promesses ont été réalisées soit 40 engagements sur 315 au total répartis dans 19 secteurs.

Les secteurs Affaires sociales 50%, mines 38%, justice 30%, et Jeunesse, sports et culture 30% affichent les meilleurs résultats. Alors que des actions concrètes n’ont pas été engagées pour la réalisation des 47% des promesses soit 147 engagements sur 315.

Les plus forts taux de promesses ‘‘non tenues’’ sont répertoriés dans les secteurs des médias et TIC, tourisme et hôtellerie, urbanisme et habitat et commerce et industrie.

«Le présent rapport global a pour objectif d’offrir une vue complète sur le niveau de réalisation des promesses électorales du Président Alpha Condé entre 2015 et 2020», a déclaré le président de l’Ablogui.

Mamadou Alfa a également rappelé que depuis 2106, leur structure suit et évalue le niveau de réalisation des promesses du président de la République et de son gouvernement. L’élaboration du Rapport global 2020 portant sur 19 secteurs s’est déroulée de juillet à septembre. Cette phase a nécessité le déploiement d’une équipe de collecteurs des données et d’évaluateurs, mais aussi des journalistes spécialisés et sollicités à cet effet.

Le responsable collecte de données de Lahidi a souligné que, depuis 4 ans, la plateforme a publié 6 rapports partiels d'évaluation qui portent sur plusieurs secteurs et qui «ont suscité des débats constructifs sur l’action des départements ministériels concernés. Le présent rapport global a pour objectif d’offrir une vue complète sur le niveau de réalisation des promesses électorales du Président Alpha Condé entre 2015 et 2020», a fait savoir Mohamed Baro Condé.

La préparation de ce rapport s’est heurtée à l’inaccessibilité des sources officielles, a déploré cette structure de la société civile qui recommande au président de la République de promulguer la loi d’accès à l’information publique adoptée par le Parlement en 2016 et qui est portée disparue depuis.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06