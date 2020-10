Faranah: Kassory porte une "sale accusation" sur l'UFDG…

CONAKRY-Le directeur de campagne du Président Alpha Condé, qui séjourne à Faranah, a porté ce mardi 13 octobre 2020 une "accusation" sur l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Dr Ibrahima Kassory Fofana qui a été accueilli dans le Sankaran, a accusé l'UFDG d'avoir "trafiqué" les images de la foule présentée comme étant celle qui a réceptionné Cellou Dalein Diallo lors de son passage à Kissidougou, en région forestière.

"Vous savez, nos adversaires ont beaucoup de tactiques. L'une des tactiques, c'est ce qu'on appelle les fake-news. Ils prennent des images, ils font de la falsification, ils affichent. Vous savez ce qui est arrivé ? Avant-hier sur France 24, les images d'un passage de l'UFDG à Kissidougou ont été décortiquées. Et il en est ressorti que le monde qu'on a présenté comme Kissidougou, c'était le monde de Touba au Sénégal. Quelle honte ! Quelle malhonnêteté ! Mais nous leur répondrons le 18 octobre", a martelé le directeur de campagne d'Alpha Condé.

Le premier ministre a pris des engagements vis-à-vis des populations de Faranah, notamment la jeunesse, les femmes. " Ce que je viens de voir à Faranah de l'aéroport jusqu'ici me rassure. Je prends l'engagement personnel au nom du président pour Faranah : je m'occuperai de la jeunesse, des femmes de Faranah, j'appuierai l'initiative privée d'un de vos fils pour reconstruire l'usine de GARI, nous créerons les conditions pour que Faranah puisse mieux vivre. Donc au nom du professeur Alpha Condé, je m'engage pour Faranah et Tata VIEU sera là pour surveiller, entre ce que je dis et ce que je fais pour Faranah", a-t-il promis.

Le chef du gouvernement guinéen assure qu'il n'est pas venu pour énumérer un bilan du candidat sortant. Car selon lui, toute la Guinée a profité de la gouvernance d'Alpha Condé.

"Je ne suis pas là pour énumérer le bilan du président. Je lance un défi à quiconque qui peut prouver, de Conakry à Yomou qu'il y'a une sous-préfecture où nous n'avons pas la touche de notre champion. Toute la Guinée a profité de la gouvernance d'Alpha Condé. La route Mamou-Faranah est déjà dans notre portefeuille et elle sera l'une des priorités de la prochaine gouvernance du Pr Alpha Condé, je vous en donne l'assurance", s'est-il engagé avant d'annoncer l'arrivée du président Alpha Condé ce mercredi dans la ville de Faranah.

De Faranah, Alpha amadou Barry

Pour Africaguinee.com