Campagne: Mohamed Nabé mobilise "casses, femmes d'Avaria, vendeurs de fripes" en faveur d'Alpha Condé

CONAKRY-Il y avait du monde et surtout de l'ambiance ce lundi 12 octobre 2020, au mini-stadium de Dixinn Gare ! Les coordinations des casses de Conakry, les vendeurs de fripes et les femmes d’Avaria se sont massivement mobilisés pour exprimer leur soutien au président Alpha Condé, à la faveur de la présidentielle du 18 octobre. Cette grandiose manifestation de soutien a pu être rendue possible grâce surtout au concours remarquable d'un homme : Mohamed Nabé et ses collaborateurs.

L’événement a été présidé par le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation Bouréma Condé accompagné par son collègue de l’économie et des finances Mamady Camara. Après les prestations artistiques, feutrées de pas de danses, les différents responsables sont intervenus à tour de rôle. Dans leurs interventions les trois responsables de ces coordinations ont formulé des doléances auprès du chef de l’Etat de Guinéen.

Avant de réaffirmer leur soutien à la candidature d’Alpha Condé, le coordinateur des friperies de Conakry a dans son intervention annoncé plusieurs actions mises sur le terrain pour assurer la victoire du RPG au soir du 18 octobre 2020.

« Nous la coordination des friperies des 32 marchés de la ville de Conakry avons décidé de soutenir et accompagner la candidature du Pr Alpha Condé pour le 1er mandat de la 4ème république. Pour coller l’acte à la parole, nous avons initié depuis le début du mois septembre des journées de sensibilisations dans nos différents marchés et cette démarche continuera jusqu’à la fin du processus électoral en conduisant le RPG arc-en-ciel à la victoire écrasante au soir du 18 octobre 2020 », a annoncé M. Bérété avant de solliciter l’aide du président de la république.

« Nous sollicitons humblement auprès de vous monsieur le président de la république de porter un regard sur l’ensemble des coordinations initiatrices de cet événement en général et celle de la friperie en particulier », a-t-il ajouté.

Abondant dans le même sens, la présidente des femmes d’avaria a quant à elle demandé au président Alpha Condé de sortir les femmes vendeuses dans la boue de Madina en construisant un marché moderne à avaria.

« Nous sommes reconnaissante de ce que le Pr Alpha Condé a fait pour la Guinée et pour sa population en particulier les femmes dynamique d’Avaria. Nous sollicitons auprès de notre papa, le président de la république la construction d’un marché moderne à Avaria pour nous faire quitter dans la boue », a formulé Mamaïssata Camara.

Mamady Condé, a de son côté souhaité qu'à l’image du Nigéria, le chef de l’Etat guinéen construise une casse moderne en république de Guinée. « Nous corporations des 10 casses de Conakry demandons de bien vouloir nous aider à avoir une casse moderne à l’image du Nigéria. Nous demandons aussi l’emploi des jeunes diplômés de la casse et la construction de la route de la casse de Sonfonia », a sollicité le président des 10 casses de Conakry.

Ravis de cette grande mobilisation, le parrain de l'évènement, Mohamed Nabé a exprimé sa gratitude vis-à-vis de ceux qui se sont déplacés. Tout en promettant le "coup KO" au soir du 18 octobre, il a invité les ministres présents à transmettre fidèlement les doléances formulées par les différents intervenants.

Dans son discours de circonstance, Bouréma Condé a remercié les organisateurs cet événement tout en affirmant que cette démonstration prouve que le rendez-vous du 18 octobre 2020 est acquis à leur faveur.

« La démonstration de cette matinée ici à Dixinn est largement suffisante pour dire que le rendez du 18 octobre est acquis. Nous avons vu du monde engagé, déterminé, prêt pour accompagner le Pr Alpha Condé dans le combat qui est le sien pour l’émergence de la Guinée », a affirmé le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation avant réagir sur les différentes doléances qui ont été formulées.

« Nous avons suivi les différentes doléances de la friperie, de la casse, d’avaria, nous avons vos discours avec nous, je vous rassure que la transmission fidèle sera faite mais je vais voler un petit secret au président de la république parce que j’étais présent quand il a pris la décision, il a dit ‘’je romps le bail d’avaria et je donne aux femmes’’. Le président l’a dit. Toutes vos doléances seront prises en compte », a promis Bouréma Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023