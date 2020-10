Campagne humanitaire : Encore la fondation Diaka Camara au secours de 114 ménages

La campagne de distribution des kits alimentaires par la Fondation Diaka Camara pour l'Education en Guinée se poursuit. Ce geste humanitaire est à l’avantage des populations impactées par le COVID-19. À cette occasion la fondation a levé plus de 900 millions de francs guinéens en espèces, et en denrées alimentaires à travers un téléthon national « Tous ensemble contre le Covid19 » pour venir en aide aux personnes démunies, mendiants et orphelins pendant cette pandémie qui sévit toujours en Guinée et à travers le monde.

Cette action humanitaire de distribution des kits alimentaires a débuté en Avril 2020 dans les 5 communes de Conakry, Coyah, Forécariah, Dubreka et les Iles de Loos.

Au cours de cette campagne humanitaire, chaque famille nécessiteuse a reçu un sac de riz, une boîte de tomate, un bidon d'huile d'arachide de 5 litres et 5 kg de sucre. Tout cela est rendu possible grâce aux efforts de madame Diaka Camara CEO de CBC Worldwide communication & Production Company.

Engagée sur le champ de bataille de distribution des vivres, l'équipe technique de la fondation a offert aux familles vulnérables des vivres.

La première étape de la distribution des kits alimentaires de ce Samedi 10 octobre, a débuté dans la presqu'île de Kaloum, précisément à Coronthie où 30 familles ont reçu des vivres dans les mains de l'équipe de la Fondation Diaka Camara.

Très contente de ce geste magnanime de la fondation, l'une des bénéficiaires du don Hadja Faranata Yéressa a félicité la structure donatrice que dirige Madame Diaka Camara : "je suis très heureuse et contente du don de la fondation Diaka Camara. La première des choses nous prions pour elle que le tout Puissant Allah guide sa fondation. Je suis très réconfortée surtout en cette période du COVID-19, qui continue à détruire nos économies. Elle a choisi le bon moment de la pauvreté dessinée par la crise sanitaire pour venir au secours des ménages victimes de la pandémie du siècle. Nous avons reçu des sacs de riz de 50 kg, du sucre, des boîtes de Tomates et des bidons d'huile d'arachide de 5 litres", s'est réjouie cette dame bénéficiaire.

Delà, la Fondation Diaka Camara s’est rendue dans la commune de Ratoma pour la seconde étape, plus précisément à Koloma. Dans cette commune, 34 familles ont bénéficié des denrées alimentaires.

Comblée de joie, l'une des bénéficiaires de cette commune Jeannette Teima Koivogui dit être dépassée par ce geste qui selon elle restera gravé dans l'histoire.

"Je suis très dépassée et surprise de ce geste. Car, c'est une première de revoir un tel cadeau dans ma vie. Cette maladie a sévèrement touché plusieurs familles surtout en cette période difficile, de misère, de désespoir. C'est pour vous dire que ce geste restera dans les annales de l'histoire. Raison pour laquelle la Fondation Diaka Camara pour l'éducation en Guinée, est un exemple que beaucoup de structures doivent imiter pour le bonheur des citoyens en République de Guinée. J'implore la grâce divine de consolider son équipe et le progrès de sa fondation qui est composé d'équipe dynamique très jeune. Et, ce don va tout droit au fond du coeur. Merci et grand merci Madame Diaka Camara pour cet acte humanitaire", a-t-elle lancé.

La troisième et dernière étape pour cette opération de distribution fut la commune de Dixinn. A ce niveau 50 familles ont reçu des vivres. A l'image des deux autres communes précédentes, la joie était immense à l'endroit des bénéficiaires. Raison pour laquelle, les familles ont tenu également des propos de reconnaissance et de satisfaction à l’endroit de la Fondation Diaka Camara et de tous ceux qui ont contribué au Téléthon.

