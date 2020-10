Tension à la veille de la Présidentielle: ce que prône Hadja Rabiatou Serah…

CONAKRY-Alors que la tension monte crescendo dans le pays à la vielle de l'élection présidentielle du 18 octobre, la Présidente du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) a interpelé ce lundi 12 octobre 2020 les acteurs politiques engagés dans ce processus. Hadja Rabiatou Serah Diallo lance un appel à la "retenue" tout en prônant le "dialogue" et la "paix".

« Nous devons, citoyennes et citoyens, militantes et militants des partis politiques, actrices et acteurs engagés dans ce processus de démocratisation, d’observer la plus grande retenue lors de la tenue des meetings et des mobilisations sociales », a déclaré Hadja Rabiatou Serah Diallo lors d'une cérémonie de lancement d'une campagne de sensibilisation pour la paix et le dialogue social en cette période électorale.

Selon la Présidente de la quatrième institution républicaine du pays, la période des élections est un moment très sensible. C'est pourquoi elle invite tout le monde à adopter une attitude responsable face à l’avenir de la nation guinéenne.

« Nous guinéennes et guinéens, ces élections présidentielles qui sont suivies par la communauté internationale doivent focaliser toute notre attention pour le maintien d’une paix durable. Chacun de nous peut s’investir à avancer dans la lutte contre l’injustice, l’intolérance, l’extrémisme, la pauvreté, la corruption. Car l’importance, la nécessité, la pertinence du dialogue social et de la promotion du travail décent sont les solutions à la prévention, à la résolution et la gestion des conflits. Comme toute organisation à caractère social, notre institution le CESEC se veut dans la dynamique du maintien d’un dialogue social inclusif et de paix, participer à la consolidation d’un Etat de droit dans notre pays », a affirmé la présidente du CESEC.

Hadja Rabiatou Serah Diallo prévient qu'il revient à tous les guinéens de prendre un total engagement traduisant par des actes concrets, la ferme volonté à cultiver l’esprit d’un dialogue franc et constructif et d’une justice sociale.

« Nous sommes ici pour réaffirmer que nous osons pendre, sans complaisance, nos responsabilités respectives, parce que nous nous voulons collectivement et individuellement détenir ensemble une emprise forte et inaltérable sur notre destinée commune. Dans les situations concrètes du moment, plutôt que de chercher à supprimer le conflit, cherchons toujours à le transformer à en expurger les effets destructeurs », s’est engagé Rabiatou Serah Diallo.

Bah Aïssatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14