La haute Guinée interdite à Cellou? L'UFDG interpelle la communauté internationale…

KANKAN- L'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient d'interpeller la communauté internationale.

Le principal adversaire d'Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre 20, était attendu ce dimanche 11 octobre 2020 dans la ville de Kankan où il devait animer un meeting dans le cadre de la campagne électorale.

Alors qu'il était en provenance de Kissidougou, l'opposant a été bloqué en cours de route par militants zélés du parti au pouvoir. Le leader de l'UFDG et sa suite ont dû rebrousser chemin.

Dr Fodé Ousou Fofana, directeur de campagne de Cellou Dalein Diallo dénonce cette attitude et demande l'implication des diplomates pour calmer la situation.

''Nous demandons à la communauté internationale et aux ambassadeurs de s'impliquer. C'est maintenant ou jamais de demander à Alpha Condé de faire preuve de retenue et de dire aux militants du RPG-Arc-en-Ciel que c'est une élection. Ils n'ont qu'à leur dire que Kankan n'appartient à personne et que cette préfecture fait partie de la superficie à part entière de la Guinée.

Notre leader va rentrer dans cette ville et s'ils veulent, ils n'ont qu'à lapider son cortège et ils en tireront toutes les conséquences. Actuellement le ministre Bourema Condé est à Kankan il est celui qui est en train de préparer tout ça. Nous avons écouté tous les discours dont celui de la première dame, cela ne va pas dans le sens de l'apaisement et ils n'ont qu'à se tenir tranquille'', a lancé Dr Fodé Oussou Fofana.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com.