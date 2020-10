Casses de Kaporo-rails: l'histoire d'une "cité ruinée"…

CONAKRY-Le collectif des victimes du déguerpissement de Kaporo-rails, Kipé 2 et de Dimesse a diffusé, ce samedi 10 octobre 2020, un documentaire intitulé ‘’Kaporo-rails, histoire d’une cité ruinée". Le film retrace le déguerpissement forcé dont des milliers de citoyens de la capitale ont été victimes en 2019.

La diffusion de ce documentaire s’est déroulée à la maison des jeunes Ratoma en présence des victimes, des autorités locales ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG). La projection du documentaire a plongé l'assistance dans une profonde émotion.

«Je souhaite qu’on protège les citoyens. Cela s’est passé, mais je voudrai, à l’avenir que les citoyens soient mieux protégés qu’ils gardent leurs maisons et tout ce qu’ils ont avec eux. Malheureusement, ce qui s’est passé est déjà passé, mais, naturellement, ça reste dans le cœur de gens. Je souhaite que tout le monde mette balle à terre et qu’on revoit la situation des déguerpis de Kaporo-rails parce que c’est une situation très difficile. Il y a des familles qui ont perdu tous les biens qu’ils avaient. Mais, j’espère que cela peut être résolu, s’il plaît à Dieu», a espéré le maire de Ratoma Issa Soumah.

Le président du collectif des déguerpis de Kaporo-rails, de Kipé 2 et de Dimesse a rappelé les circonstances difficiles dans lesquelles plusieurs familles ont été forcées de quitter leurs domiciles.

« En février et mars 2019, le gouvernement guinéen a rasé au moins 2500 bâtiments à Kaporo-rails, Kipé 2 et Dimesse selon les images satellites Planet Labs étudiées par Human Rights Watch. Ainsi, 1203 familles ont été jetées dans la rue et 19 mille 219 personnes ont été impactées. Depuis cette date, nous vivons dans la détresse la plus totale. Le documentaire ‘’Kaporo-rails, Histoire d’une cité ruinée’’ illustre l’injustice dont nous avons été victimes. Nous sommes devenus des réfugiés dans notre pays et beaucoup se méfient de nous craignant des représailles de l’Etat. Nous, les victimes de Kaporo-rails, Kipé 2 et Dimesse avons foi en Dieu et nous allons continuer de lutter jusqu’à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Nous avons engagé une procédure judiciaire à la CEDEAO qui verra le jour dès après la fin du COVID-19», a déclaré Alpha Oumar Diallo.

En guise de reconnaissance du soutien qu’ils leur ont apporté au moment des faits, le collectif des victimes a décerné des satisfécits à certains Ong, à des médias dont Africguinee.com, et à la mairie de Ratoma.

Selon le bilan, au total 1 203 familles dont 19 mille 219 personnes ont été impactées par le déguerpissement qui a causé la destruction de 14 immeubles, 456 annexes, 1 769 bâtiments, 13 écoles, 12 Mosquées et 2 Eglises.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023