Alpha Condé s'adresse à la Nation: "Moi élu je mettrai un point d'honneur…"

CONAKRY-Candidat à sa propre succession, Alpha Condé s'est adressé à la Nation ce samedi, 10 octobre 2020. Alors que la tension monte dans le pays, le chef de l'Etat prévient que l'histoire de la Guinée ne s'arrête pas à cette élection.

"Le 1er mandat de la 4ème République en rien ne ressemblera aux autres. Aujourd'hui plus que par le passé, je suis ouvert à discuter et à travailler avec tous les guinéens et reste disponible pour chacun de nos compatriotes. Moi élu je mettrai un point d'honneur à unir davantage les guinéens pour protéger notre pays de toutes les menaces", a promis Alpha Condé.

Le chef de l'Etat assure que chaque guinéen aura sa place auprès de lui. Selon Alpha Condé sa candidature répond à un devoir patriotique.

"Auprès de moi, chaque guinéen aura sa place, personne ne sera oublié ou exclu. La Guinée a besoin de ses fils, le dialogue est dans notre culture (…) si j'ai accepté d'être candidat pour le compte du 1er mandat de la 4ème République, ce n'est pas pour moi-même mais par devoir patriotique et pour vous nombreux qui me l'avez demandé", a-t-il lancé.