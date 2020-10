Kassory à Kindia : "Si vous votez pour Abé, Kabélé ou Makalé, c'est pour Cellou…"

KINDIA-Le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui était l'hôte des populations de la ville des agrumes a averti les populations de cette ville sur les risques de voter pour un autre candidat qui ne soit pas Alpha Condé.

Le directeur de campagne du candidat sortant Alpha Condé, persiste que cette élection n'oppose que deux partis : le RPG à travers son candidat Alpha Condé et l'UFGD de Cellou Dalein Diallo. A en croire le premier ministre, les autres ne comptent pas parce qu'ils n'ont aucune chance de gagner.

"En Basse Guinée nous n’avons que quatre candidats mais qui n’ont pas de chance de (gagner). Si vous votez pour Abé Sylla, Kabélé Camara, ça veut dire que vous avez voté pour Cellou. Par ce que Kabèlè n’aura pas cette élection, ni Abé Sylla, encore moins les deux Makalé. C’est entre ces deux : Cellou et Alpha", a fait croire le directeur de campagne du Président Alpha Condé.

Lors de ce meeting tenu au stade Fodé FISSA, le candidat sortant s'est adressé aux militants par audio conférence. Dans son discours, il a lancé un appel à l'apaisement.

"Kindia a toujours montré son engagement dans la paix et dans la quiétude sociale. Nous, on ne jette pas des pierres, on n’insulte pas, on ne casse pas, on ne provoque pas. Parce que nous voulons construire notre pays. Donc si les gens jettent des pierres, laissez-les faire la violence. Ne répondez jamais, n’insultez personne. La Guinée est le seul pays dans la sous-région qui n’a pas connu la rébellion ni de guerre civile, la Guinée est un pays de la stabilité. Personne ne peut le développer à la place des guinéens dans la concorde et dans la sérénité, dans l’unité nationale", a-t-il déclaré.

Nous y reviendrons!

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com