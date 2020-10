Avis de recrutement d’un Expert international en macroéconomie, suivi-évaluation des politiques publiques…

Appuyer la Direction Nationale du Plan et de la Prospective dans l’élaboration du PNDES II 2021-2025 : revue de la note méthodologique; revue des termes de référence et des rapports des consultants internationaux sur les études thématiques; conduite des travaux d’analyse des résultats du cadrage macroéconomique; conception du mécanisme de suivi et d’évaluation du PNDES II 2021-2025 y compris le cadrage de ses résultats; participation aux travaux/réunions du comité technique et groupes de travail; membre du comité de rédaction du PNDES II ;