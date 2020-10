Avis de recrutement d’un Expert international en gestion des investissements publics

République de Guinée

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MISE EN ŒUVRE DU PNDES

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL

RECRUTEMENT D’UN EXPERT INTERNATIONAL EN GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS EN FAVEUR DU MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir les coûts du Projet d’Assistance Technique à la mise en œuvre du Plan National du Développement Economique et Social - PNDES, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour financer le contrat de services de consultant individuel expert international en mobilisation des ressources et gestion des investissements publics en faveur du Ministère du Plan et du Développement Economique - MPDE.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les missions suivantes (sans s’y limiter):

o Appuyer la Taskforce mise en place pour l’élaboration du PNDES II 2021-2025, dans le cadrage programmatique de ce nouveau Plan. Cette tâche inclut l’identification sur la base de critères objectifs, de nouveaux projets et programmes de développement, notamment celles disposant déjà d’études technico-économiques;

o Assister la Direction Nationale des Investissements Publics (DNIP) et les ministères sectoriels, à élaborer les fiches d’identification de nouvelles actions de développement et à préparer les termes de références des études de faisabilité susceptibles d’être prises en charge par le budget de l’Etat ou par les partenaires au développement ;

o Appuyer la DNIP dans l’estimation des coûts des investissements à programmer durant la période 2021-2025 tant par le secteur public que par le secteur privé, l’élaboration du calendrier et du plan de financement du PNDES et l’identification des sources de financement.

o Appuyer la Direction Nationale des Investissements publics dans l’exercice de ses attributions particulièrement la préparation et la finalisation du budget d’investissement de l’exercice budgétaire 2021 et du Programme d’investissement Public PIP 2021-2023;

o Analyser la capacité d’absorption durant la période 2016-2020 du PNDES et proposer les améliorations nécessaires à apporter;

o Participer à l’analyse des risques endogènes et exogènes de la mise en œuvre du PNDES 2021-2025, et les mesures d’atténuation à prendre, à définir les indicateurs de performance et les améliorations éventuelles à apporter au cadre de suivi-évaluation.

o Effectuer tout autre tâche que le MPDE lui confie.

Profil et qualifications du Consultant

· Un diplôme post universitaire (Bac+5) en économie du développement, planification, relations ou finances internationales, analyse et gestion projets de développement, ou tout autre diplôme jugé équivalent;

· une expérience professionnelle d’au moins cinq ans en matière de coopération pour le développement, de suivi des mécanismes des Tables Rondes ou de Groupe Consultatif;

Les consultants seront évalués sur la base des critères ci-après :

· Qualifications du consultant (diplômes, formations) : 30 points ;

· Expérience générale et spécifique : 60 points ;

· Connaissance linguistiques et informatiques : 10 points

L’UCEP invite les Consultants intéressés à produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (curriculum Vitae, diplômes, attestations de formation, attestations de service fait relatif aux missions déjà réalisées etc…).

Un contrat d’une durée initiale de six (6) mois sera signé et e Consultant exercera ses activités principalement à Conakry.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux Méthodes et Procédures de passation des marchés de la Banque Africaine de Développement telles que définies dans le Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque d’octobre 2015 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org

Les consultant(es) intéressées peuvent obtenir les termes de référence et des informations supplémentaires notamment les TDR auprès de l’UCEP à l’Immeuble MAD au 1er étage à côté de l’hôtel du Golfe - quartier Minière commune de Dixinn-Conakry aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00 à 16H00 ou par email à l’adresse : wansan.bah@ucepmpde.org

Les expressions d'intérêt doivent être déposées auprès de l’UCEP à l’adresse ci-dessus mentionnée ou envoyées à l’adresse email : wansan.bah@ucepmpde.org au plus tard le 26 octobre 2020 à 16 h 00 mn TU et porter expressément la mention : « Expert International MRGIP/MPDE »

Le Coordonnateur de l’UCEP