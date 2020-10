Alpha Condé à Coyah: " Si vous ne voulez pas que vos enfants soient des étrangers…"

COYAH-Hôte des populations de Coyah, le président Alpha Condé a prononcé ce samedi 10 octobre 2020, un discours "violent" contre Cellou Dalein Diallo, son principal adversaire à la présidentielle du 18 octobre.

"Levez-vous si vous ne voulez pas que vos enfants soient des étrangers chez eux… n'hésitez pas, et ne vous trompez pas de choix le jour du srutin. On connait qu'il y a des gens qui sont en colère contre Cellou. Le président Conté avait dit qu'il n'est pas instruit et il est militaire (…) on connait comment les premiers ministres ont géré ce pays. Leurs parents envoyaient des conteneurs où s'étaient écrit présidence et ils ne payaient pas de taxes et d'impôts", a accusé Alpha Condé, s'exprimant en langue locale Soussou

Et d'enfoncer le clou en répondant à Cellou Dalein Diallo : "Ils ont volé et Conté les avait tous maudits en disant que vous n'allez pas accéder au pouvoir. C'est cette malédiction qui est derrière eux. Ils mentent. Cellou a dit que je suis malade et que je ne peux même pas marcher. Es-ce que vous avez vu Cellou marcher ? Quand il marche le vent peut le faire tomber. Les mensonges c'est trop!", a lancé Alpha Condé.

A suivre…

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com