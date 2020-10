Violences électorales en Guinée: la "sévère" mise en garde de Mike Pompéo…

WASHINTGON-Les Etats-Unis gardent un œil sur les élections présidentielles prévues en Guinée, le 18 octobre. Alors que les violences préélectorales ont déjà fait au moins deux morts dans le pays, le Secrétaire d'Etat Américain Mike Pompéo a lancé un "sévère" avertissement.

Dans une déclaration publiée jeudi par le département d'Etat américain, Mike Pompéo a averti que son pays surveille de près les actions des individus qui s'immiscent dans le processus démocratique. Le chef de la diplomatie américaine prévient qu'ils n'hésiteront pas à envisager les conséquences - y compris les restrictions de visa - pour les responsables de violences liées aux élections.

"Les États-Unis sont déterminés à soutenir des élections libres, équitables et inclusives. La conduite des élections est importante non seulement pour les Africains, mais aussi pour les défenseurs de la démocratie dans le monde. Nous pensons que toutes les parties doivent participer pacifiquement au processus démocratique. La répression et l'intimidation n'ont pas leur place dans les démocraties", a déclaré Mike Pompéo.

En Guinée l'élection présidentielle inquiète la communauté internationale. Michelle Bachelet haut-commissaire des Nations-Unies aux droits de l'homme a fait une mise en garde vis-à-vis des candidats qui prononcent des discours de haine.

Pour le Secrétaire d'Etat américain, le droit de réunion pacifique et la liberté d'expression et d'association sont au cœur d'une démocratie qui fonctionne. Le respect de ces normes démocratiques et de l'état de droit permet à tous les citoyens d'engager un dialogue politique et de soutenir leur choix de candidats, de partis et de plateformes, a-t-il précisé.

"Nous surveillerons de près les actions des individus qui s'immiscent dans le processus démocratique et n'hésiterons pas à envisager les conséquences - y compris les restrictions de visa - pour les responsables de violences liées aux élections. En tant que partenaires de longue date des nations africaines, nous nous soucions de la trajectoire démocratique de la région et nous nous engageons à travailler de manière constructive avec des partenaires internationaux et régionaux", a averti M. Pompéo.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112