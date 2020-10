Dr Faya à Kassory: "S’il y a des bandits c’est autour de lui s’il n’en est pas un…"

CONAKRY- L'opposant Dr Faya Milimouno vient de répondre au premier ministre, Kassory Fofana, qui assimile le FNDC à des "bandits". Interrogé par Africaguinee.com, le leader du Bloc Libéral membre du comité de pilotage du front anti-troisième mandat, n'est passé par le dos de la cuillère pour répliquer face aux attaques du chef du gouvernement guinéen.

En campagne dans la préfecture de Forécariah ce jeudi, le chef du gouvernement guinéen n'a pas été tendre avec le FNDC, la coalition politico-citoyenne qui se bat contre le troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. Kassory Fofana a promis de mettre le "feu" sur le FNDC qu'il traite de "bandits" réunis. Du berger à la bergère, les membres du répliquent. C'est le cas de l'opposant Faya Milimouno.

"C’est ce qu’on a toujours reproché à tous ceux qui ont assumé une responsabilité publique en Guinée. On a l’impression qu’ils perdent la tête. On n’a pas besoin de traiter son compatriote de bandit, on argumente pour prouver qu’il est sur un mauvais chemin. S’il y a des bandits, c’est autour de lui, s’il n’est pas lui-même un. C’est cette mentalité qui fait reculer la Guinée. Quand quelqu’un a une position de décision, il pense que les autres sont des moutons, il les traites avec mépris, il ne veut pas savoir ce qu’ils pensent, il ne cherche pas à savoir leur point de vue, il ne veut pas de débat. Le mot qu’on utilise en Guinée on se met au-dessus de la mêlée. On cache sa carence, son incompétence, son ignorance, c’est ce qui amène ces genres de choses. Qu’il mette le feu au FNDC, il sera le premier qui sera brûlé", a rétorqué l'opposant.

Dr Faya Milimouno rappelle que depuis Kassory Fofana est arrivé à la primature, la répression contre les opposants s'est accentuée.

"Il est clair, depuis qu'il est là, la violence a dépassé toutes les proportions. C’est avec l’arrivée de Kassory à la primature qu'on a connu des PA. Il est l'auteur de la militarisation des quartiers. Depuis que Kassory est arrivé à la primature l’incompétence est devenue la règle clairement, la violence crue est devenue la règle. Il est clair qu’aujourd’hui le comité de pilotage du FNDC va se réunir, cela doit être pris au sérieux parce que ce sont des criminels qui sont là, qui ne vivent que de tyrannie, qui ne vivent que du sang. C’est très irresponsable qu'une telle déclaration vienne de la part de celui qui se fait appeler le premier ministre", a enfoncé le leader du Bloc Libéral.

