ZLECA : Le Gouvernement du Niger, la CEA et l’Organisation des Professionnels de l’Industrie du Niger organisent la 4eme édition du salon 100% Made in Niger

Niamey (Niger), le 06 Octobre, 2020 – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Mr Albadé Abouba, représentant le Premier Ministre Brigi Rafini, a procédé Jeudi, 1er Octobre 2020, à Niamey au lancement officiel de la 4ème édition du salon-professionnel 100% made in Niger, couplée à la campagne « consommons nigérien ». C'était en présence du Ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, du Ministre de l’Industrie, de la Directrice du bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (BSR/AO-CEA), Ngone Diop et de la Présidente de l’Organisation des Professionnels de l’Industrie du Niger (OPIN).

Organisée par le Gouvernement du Niger, à travers le Ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, le BSR/AO-CEA et l’OPIN, cette activité vise à accélérer le processus d’industrialisation et de diversification économique du pays dans le contexte de l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) à partir de janvier 2021.

Dans son intervention, le Ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, M. Sadou Seydou, a rappelé que le 25 Octobre 2019, lors de la réunion des Ministres en charge du Commerce de l’espace UEMOA, il a été adopté que le mois d’Octobre soit consacré « mois du consommer local » dans l’espace communautaire.

« Cette initiative vise le renforcement de l’intégration économique sous régionale et le développement du commerce intra-communautaire qui cadre avec les objectifs visés à travers la ZLECA dont le démarrage des échanges est prévu en Janvier 2021 », a expliqué M. Sadou Seydou

Pour sa part la Directrice du BSR/AO-CEA, Ngone Diop a rappelé que « La CEA a joué un rôle capital dans la formulation de la ZLECA, dans son adoption par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, et continuera d’appuyer nos pays à accélérer la mise en œuvre de cet Accord sans précédent. »

A cet égard, a poursuivi Ngone Diop, « nous sommes heureux de rappeler notre appui technique et financier en cours devrait permettre au Niger de se doter à brève échéance d’une stratégie nationale ZLECA ».

La Directrice du BSR/AO-CEA a ensuite affirmé que « C’est dans ce cadre que la CEA, en partenariat avec l’OPIN, propose, en marge du salon 100% Made in Niger et le lancement de la campagne « Consommons nigérien », l’organisation d’un panel de discussion le 08 Octobre 2020 sous le thème : « Booster la production locale : Promouvoir le label Made in Niger dans le contexte de la mise en œuvre de la ZLECA ».

« Cet échange que nous souhaitons de haut niveau et élargi aux parties prenantes majeures, je veux nommer gouvernement, secteur privé, Institutions de recherche, acteurs de la société civile et partenaires au développement, nous permettra d’inscrire le salon dans une dynamique plus féconde et novatrice, eu égard à l’impératif de tirer le meilleur parti de la ZLECA dont Son Excellence Monsieur Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger, en est le Champion », a dit Ngone Diop.

« Il nous permettra également d’expliquer aux acteurs du secteur industriel du Niger les nombreuses opportunités de la ZLECA, et les possibilités de les appuyer pour créer des chaines de valeurs nationales et régionales », a-t-elle conclu.

