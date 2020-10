Steven Koutsis diplomate américain: "C'est au peuple de Guinée de décider..."

CONAKRY-Reçu en audience ce jeudi 8 octobre 2020 par Mamadi Touré, le ministre des Affaires Etrangères, M. Steven Koutsis chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis en Guinée, a rappelé la nécessité de tenir des "élections crédibles, transparentes et apaisées".

"On est tous d'accord que les élections doivent être crédibles, transparentes et apaisées. C'est très important que le calme soit maintenu pendant cette élection. Toutes les parties doivent prendre leur responsabilité pour des élections crédibles, transparentes et apaisées", a déclaré le diplomate américain.

Ce mercredi 07 octobre, ha haute-commissaire des Nations-Unies aux droits de l'homme Michel Bachelet a fait part de son inquiétude quant à la montée des discours haineux aux accents ethniques à la veille de présidentielle. Interpelé par Africaguinee.com sur cette inquiétude de l'ONU, M. Steven Koutsis a indiqué qu'il est "important pour toutes les parties de parler de l'unité et de l'avenir du pays".

"C'est important que cela se fasse dans la paix et le bien-être de tout le monde. C'est au peuple de Guinée de décider de son avenir", a-t-il déclaré, annonçant que l'ambassade des Etats-Unis va déployer des observateurs le jour de l'élection.

"Notre ambassade va déployer des observateurs de l'ambassade en tenant compte de la convention de Vienne. Ça ne sera pas une mission monitoring ou de faire des conclusions sur les résultats, mais de regarder le processus", a-t-il annoncé.

Nous y reviendrons!

Abdoul Malik Diallo

Pour Africaguinee.com