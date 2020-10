Mamadi Touré: " Personne n'entrera à Sékhoutourea par la violence…"

CONAKRY-Alors que l'ONU à travers Michel Bachelet soulève de vives préoccupations sur la montée des discours de haine à la veille de l'élection présidentielle du 18 octobre, les autorités guinéennes tentent de rassurer ses partenaires.

Ce jeudi 8 octobre 2020, le ministre guinéen des affaires étrangères a rencontré l'essentiel du corps diplomatique accrédité en Guinée et qui porte un regard sur le processus électoral. Histoire de les rassurer sur les dispositions prises par le Gouvernement pour que l'élection présidentielle du 18 se déroule dans le "clame".

"On a exprimé le besoin de sensibiliser davantage la population sur les risques de violence et condamner de manière équilibrée et vérifiée les messages de haine. Il faut que ces messages de haine cessent. Personne n'a intérêt à ce que ce pays-là prenne feu, la Guinée a existé avant cette élection, elle existera après. On n'a pas besoin de brûler le pays. Quelque soit le vainqueur de cette élection, ce sera un guinéen. C'est la Guinée qui gagnera toujours. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à la violence, on n'a pas besoin de recourir aux messages de haine, aux messages ethniques. Les guinéens dans leur écrasante majorité sont contre ces messages", a confié Mamadi Touré.

Le chef de la diplomatie guinéenne prévient que nul ne rentrera à Sékhoutourea en surfant sur la violence. "Il faut que les guinéens fassent preuve de patriotisme (…) Personne n'entrera à Sékhoutourea par la violence. On y entrera qu'en convaincant la majorité des guinéens. Et c'est ça l'approche du président de la République", a-t-il dit.

Interpelé par Africaguinee.com, Mamadi Touré a effectivement confirmé qu'il a évoqué avec les diplomates le sujet lié aux informations révélées par le Chef de l'Etat récemment, selon lesquelles parmi les 12 candidats, il y a un d'entre eux qui envisage de se proclamer vainqueur ensuite aller se réfugier dans une ambassade.

"Ils ont dit qu'aucun candidat n'a le droit de se proclamer vainqueur. C'est la CENI qui proclame les résultats provisoires. S'il y a des contestations, il y a des institutions de recours. Il faut recourir à ces institutions là et faire valoir ses griefs", a tranché le chef de la diplomatie guinéenne.