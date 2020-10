La 1ère dame à Kankan : « il ne doit pas y avoir deux couleurs ici… »

CONAKRY-La première dame de la République est activement impliquée dans la campagne pour la réélection d'Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat le 18 octobre. Ce mercredi 07 octobre Hadja Djéné Kaba Condé qui a animé un meeting à la maison des jeunes de Kankan, a livré un message à l'endroit des populations de Nabaya.

Alors que la ville de Kankan a enregistré des violences ces derniers temps entre camps opposés, la première dame a appelé les militants du parti au pouvoir "RPG arc-en-ciel" à la retenue. Toutefois, elle indique qu'il ne doit pas y avoir deux couleurs à Kankan, si ce n'est la couleur jaune.

« Je veux que les étrangers qui viennent à Kankan, vous les respectiez. Mais il ne doit y avoir deux voix ici. Hier vous avez aidé Alpha Condé et cette fois-ci encore je veux que vous fassiez la même chose pour nous. Quand on venait en 2010, le pays était menacé. Il ne doit pas y avoir deux couleurs ici à Kankan : seulement la couleur jaune. C’est notre signal ça. Je prie Dieu qu’il donne une nouvelle fois le pouvoir à Alpha condé. Je m’engage pour Kankan et je vous prie d’accepter et non pas par la force, pour la dignité d’accompagner le président Alpha condé", a lancé la première dame, avant d'appeler les citoyens au retrait de leurs cartes.

"Il est temps de partir récupérer vos cartes. Si vous ne gagnez rien dans le RPG, vos fils, enfants et petits fils pourront en bénéficier un jour. Donc si tu aimes une personne, il faut montrer par la démocratie en passant par le vote", a indiqué la première de la république Hadja Djéné Kaba Condé.

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com