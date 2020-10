Kassory à Boké: "les candidats sans poids qui promettent la lune aux guinéens…"

BOKE-Le premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana était l'hôte des populations de la capitale du Kakandé, ce mercredi 07 octobre, dans le cadre de la campagne électorale en cours en prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre.

Boké est une région minière par excellence. Lors de son séjour, le directeur de campagne du Rpg Arc-en-ciel a inauguré plusieurs édifices publics et lancé les travaux de construction de la contournante, qui, à la fin des travaux, permettra aux véhicules gros porteurs de contourner le centre-ville.

Après avoir inauguré les directions de la chambre régionale et préfectorale des mines et de l’école nationale des arts et métiers, Kassory Fofana a présidé à la pose de la première pierre d’une nouvelle route de 15 kilomètres qui va contourner le centre-ville de Boké.

Après cette valse d'inaugurations et de pose de première pierre, le chef du gouvernement guinéen, a ensuite tenu un meeting à la place des martyrs où il s’est adressé aux militants, mobilisés en grand nombre.

« Boké doit être à l’avant-garde pour faire d’Alpha Condé, le premier président de la 4e République. Nous lui devons cela, par rapport aux acquis. Son programme pour le prochain quinquennat, c’est de faire en sorte que chaque guinéen ressente le progrès réalisé. C’est pourquoi, le slogan du programme de cette campagne, c’est le partage de la prospérité. L’inauguration de cette école régionale des arts et métiers, veut dire pour la jeunesse de Boké, que les plaintes, les frustrations d’aujourd’hui, seront bientôt terminées. Car, il vous est donné la possibilité d’apprendre des métiers. Notre candidat n’est pas en train de vendre des rêves. Pour ceux qui suivent les discours de campagne des autres candidats qui n’ont pas de poids, ils vous promettent la lune. Ils prennent simplement les guinéens pour des naïfs».

Le directeur de campagne d’Alpha Condé, candidat pour un 3e mandat a aussi vanté la politique de la promotion du contenu local instauré par le gouvernement.

«Je suis frappé par l’approche du contenu local parce que tout ce qui a été fait, c’est fait par les guinéens. Et les sociétés minières ont utilisé les matérielles locales. Vous avez les plafonds, les briques tout est fait ici et cela me réjouis », a-t-il déclaré.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com