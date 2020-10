Guinée: Qui est Nadia Nahman ?

Nadia Nahman est la Cheffe de cabinet et la porte-parole du Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo. Elle fut également porte-parole de l’ancien Premier Ministre lors de l’élection présidentielle d’Octobre 2015 et Secrétaire générale de la Section UFDG de Strasbourg.

Une fois son diplôme de baccalauréat en poche, diplôme qu’elle obtint avec la mention bien et le rang de cinquième de la République de Guinée, elle se vit octroyer une bourse d’études pour le Maroc.

Elle est titulaire d’une Licence en droit public à l’Université Hassan II de Mohammedia où elle fut major de sa promotion tout au long des trois années de formation. Elle est également titulaire d’un Master en Nouvelles Tendances du Droit International à l’Université Ain-Chock de Casablanca et d’un Master en Droit International Public à l’Université de Strasbourg.

Également titulaire d’un double Diplôme Universitaire, l’un en « Clinique des droits de l’homme » et l’autre en « Droit, Société et Pluralité des Religions » à Strasbourg, elle fut major de sa promotion. Ce qui lui permit de participer à une table ronde en présence de l’ancien Premier Ministre Manuel Valls et des anciens Ministres de l’éducation et de l’intérieur, Najat Vallaud-Belkacem et Bernard Cazeneuve.

Nadia Nahman est doctorante en droit international des droits de l’homme à l’Université Paris II-Assas et a été chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg et à Sciences Po Paris (Campus de Reims) où elle a dispensé des cours de droit constitutionnel.

Parfaitement bilingue (Français, Anglais), elle a été Assistante juridique à la Cour européenne des droits de l’homme à la division 16, sous l’encadrement du juge élu au titre du Portugal, Pinto de Albuquerque.

Elle fut en outre conseillère clientèle Experte en Monétique chez Euro Télé Services, filiale du Crédit Mutuel à Strasbourg et rejoint le Département « traitement de l’information et de l’actualité entre le Maroc et les missions diplomatiques accréditées auprès du Maroc » du magazine Diplomatica à Rabat.

Relativement à son engagement associatif, elle a été Présidente de l’Association des étudiants guinéens de Strasbourg (AGES) et Présidente de l’Association les Anges de la Mer (ADM) Strasbourg dont la vocation est la lutte contre l’immigration clandestine.

Nadia Nahman est passionnée de sauts en parachute, de clubs de tirs, de films de guerre et revendique un féminisme version Chimamanda Ngozie Adichie, l’autrice nigériane dont l’œuvre la fascine. Au rang des femmes l’ayant profondément marqué, figurent sa mère Mama Sylla, sa grande sœur défunte Binette, Condoleeza Rice, Gisèle Halimi, Ellen Johnson Sirleaf, Angela Merkel, Winnie Mandela, Wangari Maathai, Toni Morrison, Christiane Taubira, Angelina Jolie et la chanteuse Sia Tolno.

Dans sa playlist cohabitent pacifiquement Salif Kéita, Kandia Kouyaté, Binta Laly Sow, Fodé Kouyaté, Chopin, Lucky Dube, Drake, Nina Simone, U2, Johnny cash, Brel, The Weekend, Cesaria Evora, …

Comme elle a pu l’être par le passé, elle est aujourd’hui résolument engagée aux côtés du candidat de l’UFDG à l’élection présidentielle d’octobre 2020, Cellou Dalein Diallo ; lequel incarne à ses yeux la seule véritable alternative au système actuel et dont le slogan de campagne « Unir et Servir » résonne en écho avec ses profondes aspirations d’une Guinée unie, prospère et digne !