Cellou Dalein à Koulé: "Dadis sera là dès après mon investiture…"

CONAKRY- C'est un engagement ferme que Cellou Dalein Diallo vient de prendre. En campagne à Koulé, village natal de Dadis Camara, le leader de l'UFDG a promis le retour en Guinée de l'ancien chef de la junte dès après son investiture s'il est élu au soir du 18 octobre.

“Je connais vos préoccupations, mais il y a une que vous n'avez pas évoquée : c'est le retour du capitaine Dadis. Comment voulez-vous que Koulé vote pour Alpha Condé alors qu'il a fait exiler votre fils ? Et lorsque le capitaine Dadis a décidé de rentrer pour participer à la manifestation de la vérité, dans l'affaire du 28 septembre, Alpha Condé et son réseau mafieux ont dérouté l'avion pour dire que Dadis ne peut pas être en Guinée. Depuis quand avez-vous vu un pays renvoyer son citoyen ?

S'il doit être prisonnier c'est dans son pays, mais Alpha Condé a dit que Dadis ne rentre pas malgré toutes les promesses qu'il avait tenues. Dadis lui-même prend la responsabilité de payer son billet et venir jusqu'à Abidjan, Alpha Condé avec son réseau mafieux ont décidé d'aller le débarquer à Accra pour dire qu'il ne peut pas rentrer en Guinée. Alors que le capitaine avait décidé de venir participer à la manifestation de la vérité, pour qu'il se défende devant la justice de son pays. Mais on ne peut pas le faire exiler.

Je vais autoriser le retour de Dadis dès mon accession au pouvoir. Et je vais engager une politique de réconciliation, qui passera nécessairement par la vérité, la justice et le pardon sinon les guinéens ne pourraient plus vivre ensemble.

Il y a eu trop de violences dans ce pays depuis l'indépendance, il faut que le guinéen fasse tourner cette page. On ne fera pas de représailles, ça sera l'acceptation, la vérité et le pardon. Et les guinéens ont besoin de ça", a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Nous y revindrons !

Siddy Koundara Diallo

Envoyé spécial d'Africaguinee.com