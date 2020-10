N’zérèkoré : Patrice Pépé Loua mobilise pour Alpha Condé à Kobéla…

NZEREKORE-La campagne en faveur de la réélection d’Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre, se poursuit de plus belle dans la région forestière, notamment à Kobéla, localité natale du Directeur Général de la SEG (Société des Eaux de Guinée), Patrice Pépé loua.

Parti de Conakry avec une centaine de cadres et jeunes bénévoles ressortissants de Kobéla, le Directeur Général de la société des eaux de Guinée, après une présence remarquable aux côtés du premier ministre et de son ministre Papa koly kourouma, au lancement de la campagne du RPG à N’zérèkoré s’est rendu à Kobéla avec ses équipes pour la poursuite de la campagne.

C’est dans cette optique qu’un meeting géant a été organisé pour le lancement officiel de la campagne à Kobéla. Cette cérémonie de lancement a réuni des cadres ressortissants de la localité ainsi que des milliers des jeunes, femmes comme hommes.

Tout ce beau monde avec la bénédiction des sages est venu apporter leur soutien à leur fils et frère pour lui rassurer de son total soutien dans sa volonté de se battre pour la réélection d’Alpha Condé.

Prenant la parole pour la circonstance, Patrice Pépé Loua a donné les raisons de l’organisation de ce meeting et a invité ses frères à retirer les cartes d’électeurs pour la réussite de cette volonté.

"Nous sommes ici pour le lancement officiel de la campagne á Kobéla au compte de notre candidat, le président Alpha condé. Ça été une occasion pour nous d’inviter chacun à aller retirer sa carte d’électeur, car ici à Kobéla, nous avons l’intention de voter 100% pour le professeur Alpha Condé compte tenu de tout ce qu’il a fait et de tout ce qu’il fera pour notre localité. C’est d’abord l’occasion pour moi de vous annoncer aussi le reprofilage de la route kélémada-Kobéla qui causait de sérieux problèmes à nos populations", a déclaré Patrice Pépé loua.

Parlant de la campagne porte à porte en cours, le DG de la SEG s’est exprimé en ces termes : "Cette campagne porte à porte consiste à sensibiliser nos populations pour non seulement aller retirer les cartes d’électeurs pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Mais aussi leur expliquer comment voter pour notre candidat afin qu’il n'y ait pas de votes considérés comme nuls", a-t-il précisé.

S’exprimant pour la même occasion, Docteur Niankoye Gomou, directeur général adjoint des Pharmacie et Médicaments de Guinée, s’est félicité de cette importante mobilisation. Il a loué les actions du président en faveur de la localité. "Je me réjouis de cette mobilisation, et je remercie le président pour tout ce qu’il a fait pour cette localité. C'est pourquoi j’encourage les populations de Kobéla à continuer à soutenir le Président Alpha Condé, car s'il y’a quelqu’un qui peut engager le développement de cette localité, c’est bien le président et non un opposant" a indiqué M. Gomou.

La jeunesse elle, déjà fortement mobilisée n’est pas restée en marge des interventions. Niankoye Kolié un jeune de la localité prenant la parole, a promis de se battre comme un lion pour assurer la victoire au président Alpha Condé.

"Nous sommes là, parce-que nous voulons accompagner à travers notre frère Patrice Pépé Loua le président Alpha Condé afin qu’il puisse continuer son œuvre salutaire en faveur du peuple de Guinée. C’est pourquoi nous sommes déjà sur le terrain pour la sensibilisation porte à porte", a déclaré monsieur Kolié.

Pour Janette Loua jeune femme de la localité, c’est une obligation morale pour les populations de Kobéla de soutenir Alpha Condé. Car dit-elle, il a fait beaucoup de réalisations dans sa localité.

Pour lier l’acte á la parole, après le meeting, Patrice Pépé Loua s’est rendu à Kélémada pour le lancement des travaux de profilage de la route de 12 km réliant Kobéla et Kélémada. Au milieu d’une immense foule, le sage du village a remercié la délégation et s’est réjoui de cette action des enfants du terroir.

"Nous vous remercions pour cet acte si important, et nous vous rassurons de notre soutien indéfectible quant à notre soutien au président. Mais nous exprimons aussi la doléance auprès du chef de l’État pour que cette route continue jusqu’à Yomou", a plaidé monsieur Lamine Loua

Il faut noter qu’après le lancement des travaux de reprofilage de la route Kélémada-Kobéla, les équipes des jeunes bénévoles conduites par Patrice Pépé loua se sont redéployés sur le terrain pour la continuité de la campagne de sensibilisation porte à porte afin de pouvoir octroyer au professeur Alpha Condé une victoire éclatante.

Ibrahima Kalil Diallo