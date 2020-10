Forécariah : Winning Consortium Simandou lance les travaux de construction du port de services de Morebaya

FOREARIAH-C'est une nouvelle étape non négligeable qui vient d'être engagée dans le cadre de la réalisation du projet Simandou 1 et 2. Ce mardi 6 octobre 2020, les autorités guinéennes, représentées par le ministère des Mines et de la Géologie et les responsables de Winning Consortium Simandou ont procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port du projet d’exploitation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. Cet important évènement a eu lieu dans le district de Morebaya, située dans la sous-préfecture de Maferinyah (Forécariah).

Présidée par le Chef de cabinet du Ministère des Mines et de la Géologie, la cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs hauts responsables de Winning consortium Simandou, des autorités communales et préfectorales ainsi que plusieurs autres personnalités.

Dans son discours de circonstance, le chef de cabinet du ministère des Mines et de la géologie a indiqué que cette pose de première pierre est une nouvelle étape majeure dans la réalisation dudit projet par le consortium SMB Winning.

"Le consortium SMB Winning démontre sa détermination à développer les blocs 1 et 2 du projet Simandou. Le port de services qui va servir les petits navires dans le cadre de la construction du projet de Simandou aura une profondeur de 6 à 9 mètres et sera en usage multiple par l'opérateur. Notamment pour l'importation des équipements de construction du projet Simandou et par d'autres entités. Il s'agira aussi du développement du grand port de Makatan qui aura une profondeur de 17 m et permettra de recevoir d’autres navires”, a expliqué Ahmed Kéita.

Avec un investissement estimé à 15 milliards Usd, le consortium SMB-Winning s'engage à injecter 6 milliards de dollars sur fonds propres et à mobiliser les autres fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet. En termes d'emplois, le projet créera plus de 30 mille emplois directs en phase de construction et 10 mille pendant la phase d'exploitation. Pendant la phase de construction, les emplois indirects vont atteindre 65 mille et 20 mille en phase d'exploitation.

La construction du port de Morebaya constitue un hub pour la Guinée, a laissé entendre M. Sun Xiushun, PDG de Winning consortium Simandou.

"Dans sa phase initiale, le port offrira le terminal de la voie du transport maritime du matériel et des équipements pour la construction des infrastructures minières et ferroviaires de la mine de Simandou. Dans un proche avenir, ce port deviendra l'ouverture sur le monde pour le transport des ressources minières et agricoles de la Guinée, y compris pour la mine du fer de Simandou. Au long terme, il pourra se transformer en un port de libre échange diversifié et moderne qui contribuera à la croissance économique de la région”, a-t-il déclaré.

Avec des réserves en minerai en haute teneur estimées à plus de 2 milliards de tonnes, Simandou est considéré comme le plus important gisement de fer non exploité au monde. Le gisement étant situé dans les zones montagneuses de la Guinée forestière à près de 700 kilomètres des côtes guinéennes, son exploitation est un défi autant minier que logistique avec la construction d'une voie ferrée sur 679 kilomètres. La convention sur la concession minière a été signée en juin 2020 entre le gouvernement guinéen et le Consortium SMB-Winning.

Regroupant des entreprises fortes de leur expérience au sein du Consortium SMB-Winning dans le domaine de la logistique et de l'exploitation minière, Winning Consortium Simandou (WCS) compte reproduire le modèle de développement réussi dans l'exploitation de la bauxite à Boké : expertise logistique, promotion du contenu et de l'emploi local, politique RSE exigeante et ambitieuse.

Il s’agit d’un projet d’investissement de 15 milliards Usd dont le démarrage de l’exploitation minière est prévu en 2025 et 250 millions Usd d’investissement pour la création d’un corridor de croissance agricole.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com