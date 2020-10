Protection de la biodiversité : La CBG met la Guinée sur la carte des acteurs mondiaux

Kamsar – 6 octobre 2020, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de bauxite, a annoncé aujourd’hui la tenue d’une série d’activités sur ses sites à Sangarédi et à Kamsar, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des oiseaux migrateurs.

Les oiseaux migrateurs sont d’une utilité vitale a l’équilibre de l’écosystème. Le thème de cette année: « Les Oiseaux Connectent notre Monde », a été choisi pour souligner l'importance de la conservation de l'intégrité des écosystèmes qui soutiennent les cycles naturels essentiels à la survie et au bien-être des oiseaux migrateurs.

Les autorités administratives, les élus locaux, les représentants des communautés locales y compris des élèves, des employés et cadres de la CBG ainsi que des ornithologues ont pris part à la cérémonie. Présidé par le Directeur Général de la CBG, l’événement a été ponctué d’annonces techniques, de démonstrations de scenarios sur les défis migratoires, de concours d’observation et d’identification des oiseaux entre des employés de la CBG et des élèves venus de diverses écoles.

Le mot d’ordre a porté sur la nécessité impérieuse de protéger les oiseaux migrateurs. En substance, M. Souleymane TRAORÉ a indiqué : « Je suis heureux d’être ici aujourd’hui, pour deux raisons fondamentales : d’abord personnellement, j’aime la Nature, l’environnement, et par ricochet tout ce qui concourt à sa promotion, sa préservation et sa protection. Mais aussi ma qualité de Directeur Général de la CBG m’amène à m’impliquer personnellement pour soutenir activement les initiatives en faveur de l’environnement, car les questions d’ordre environnemental et social font partie des priorités importantes de la CBG. Cet évènement d’aujourd’hui nous permet de sensibiliser l’ensemble de nos employés, les communautés dans et autour de notre concession ainsi que les couches socio-professionnelles de la région de Boké et environ. Ceci en vue de contribuer à la protection des oiseaux migrateurs et de leurs habitats. Les oiseaux migrateurs font partie de notre patrimoine naturel commun. C’est pourquoi, je demande à chacun et à tous de ne pas les capturer, ni les tuer, encore moins trafiquer les oiseaux, ou encore détruire leur habitat naturel »

M. Mamadou Houdy BAH, Maire de la Commune de Sangarédi a souligné: « Je remercie vivement la CBG, Guinée-Ecologie et tous les partenaires engagés dans la protection des oiseaux migrateurs. La célébration de cette journée est une preuve éloquente, s’il en était besoin, que CBG fait de la protection de la biodiversité, une de ses grandes priorités »

La CBG a fait appel à Guinee-ecologie, l'un des plus grands acteurs du pays en matière de la promotion de la biodiversité, pour l'organisation de l'évènement. La célébration s'est déroulée surtout dans le strict respect des gestes barrière contre la Covid-19.