La Chine fait un don de deux millions de dollars au Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Guinée pour soutenir les personnes en insécurité alimentaire affectées par la COVID-19

CONAKRY – Le PAM a reçu une contribution de 2 millions de dollars de l’Agence Chinoise de Coopération Internationale pour le Développement pour soutenir les personnes en insécurité alimentaire, affectées par l’épidémie de COVID-19 durant la période de soudure en 2020.

Cette donation permettra la distribution de 2 065,67 MT de nourriture à près de 46 000 bénéficiaires directs dont 24 000 femmes à Kankan, Nzérékoré, Mamou, Labé, Boké et Conakry. Les activités de distribution dureront trois mois. L’intervention du PAM se fera en collaboration avec le Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation ainsi que les préfectures et les organisations communautaires des zones ciblées.

En ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2.1 et 2.2 des Nations Unies contre la faim et la malnutrition, l’assistance alimentaire et nutritionnelle du PAM permet aux populations les plus vulnérables de Guinée, d’avoir accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante et de répondre aux besoins nutritionnels des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes vivant avec le SIDA/VIH et la tuberculose.

En moyenne, 55 pour cent de la population guinéenne vit en dessous du seuil de pauvreté et plus de 21 pour cent des ménages sont en situation d’insécurité alimentaire. La situation nutritionnelle des enfants reste précaire : 6,1 % des enfants âgés de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition aiguë mondiale (dont 1,7 % sont gravement touchés) et 24,4 % des enfants âgés de 6 à 59 mois souffrent de retard de croissance. Les conséquences de la pandémie COVIDE-19 sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance sont déjà visibles parmi les personnes les plus vulnérables, en particulier les ménages les plus pauvres, les travailleurs occasionnels et les petits commerçants.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ce sont des vies sauvées dans l'urgence et des vies transformées par le développement durable. Au Programme alimentaire mondial, nous intervenons dans plus de 80 pays pour nourrir les millions d'hommes et de femmes touché(e)s par les conflits et les catastrophes, et pour jeter les bases d'un avenir meilleur.

