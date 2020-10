Urgent/remous à Kolaboui : l'activité minière fortement paralysée…

BOKE-Les manifestations ont repris ce lundi 5 octobre 2020 dans la sous-préfecture de Kolaboui. Cette commune rurale située à cheval entre Boffa et Boké est en proie à des manifestations contre le manque d'électricité.

"Les mouvements ont repris depuis ce matin. Aujourd'hui toutes les activités sont arrêtées : les mines et la route nationale. On est sorti dans la rue parce qu'on nous a fait attendre pendant 15 jours, rien n'est fait. C'est pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui encore. On ne quittera que lorsqu'on aura ce qu'on a demandé. A savoir : l'électricité, l'emploi, le respect du contenu local", a confié Fodé Touré, citoyen de Kolaboui.

Après deux semaines de trêve, les manifestations ont repris de plus belle aujourd'hui dans cette ville. La grogne a pris de nouvelles dimensions. Puisque même les routes minières sont barricadées par des manifestants. Plusieurs camions transportant la bauxite de la mine au port sont bloqués, a-t-on appris.

"Les mouvements en cours à Kolaboui ont impacté les mines cette fois-ci parce que la circulation est bloquée depuis le matin. Ça perturbe vraiment l'activité minière. Les gens ont bloqué la route minière. Tous les camions transportant de la bauxite sont bloqués. Ne sont autorisés à passer que les motards, piétons et les véhicules légers", a confié un travailleur d'une société minière évoluant dans la zone.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com