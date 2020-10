Mamadi Touré : "Pourquoi la Guinée a fermé les frontières avec ses voisins…"

CONAKRY-Pourquoi la Guinée a-t-elle fermé ses frontières avec ses voisins du Sénégal, de la Guinée Bissau et de la Sierra Léone ? Alors que cette décision unilatérale des autorités guinéennes suscite des controverses, le ministre guinéen des Affaires Etrangères a apporté des précisions.

Interrogé ce lundi 5 octobre 2020 par un journaliste d'Africaguinee.com, Mamadi Touré a indiqué que la Guinée est un Etat "souverain" qui prend des dispositions lorsqu'il y a des menaces.

"La Guinée est un pays souverain qui prend ses responsabilités quand il y a des menaces. On n’est contre aucun pays, mais on estime pour la sécurité et la stabilité de la Guinée (il fallait prendre cette mesure). Quand il y a des risques de ce genre, on prend des précautions, ce n’est contre personne", a déclaré le Chef de la diplomatie Guinéenne.

Mamadi Touré a apporté un démenti l'information selon laquelle, l’ambassadeur de Guinée en Sierra Léone aurait été convoqué suite aux accusations du président Alpha Condé sur le vice-président de la Sierra Léone Dr Mahamed Juldeh Jalloh.

Nous y reviendrons!

Abdoul Malik DIALLO

Pour Africaguinee.com