Dr Diané : "Le Pr Alpha Condé est le seul choix utile à faire le 18 octobre…"

CONAKRY-Le Rpg Arc-en-ciel est fortement engagé pour la "victoire" de son candidat Alpha Condé dès le premier tour, même s’il n’en demeure pas moins conscient que l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 s’annonce ouverte.

Pour ce faire, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale exhorte les militants du Rpg Arc-en-ciel à faire bloc derrière le candidat sortant. «Notre pays s’engage dans la dernière ligne de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 qui marquera l’inauguration de la 4e République en ce qu’elle renouvellera notre institution principale, la Présidence de la République. C’est le moment de faire bloc autour du président de la République en vue d’une victoire nette dès le premier tour au soir du scrutin», a exhorté Dr. Mohamed Diané, ce lundi 5 octobre à l’occasion d’une manifestation de soutien en faveur du candidat sortant, organisée par le ministère des affaires étrangères.

« Je vous engage, à l’occasion de cette élection, à parler aux Guinéens de l’intérieur comme de l’extérieur en les exposant les faits et le bilan. C’est-à-dire, dire la vérité selon laquelle le Pr Alpha Condé est le seul choix utile à faire le 18 octobre si nous voulons aller dans un élan national vers la prospérité partagée», a-t-il ajouté en donnant «rendez-vous au soir du 18 octobre pour fêter la victoire du Pr Alpha Condé».

Merci de lire ci-dessous l'intégralité de son discours

"Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l'Étranger

Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement

Madame la Secrétaire Generale du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens

Mesdames et Messieurs membres du cabinet

Chers cadres des services techniques et des services extérieurs.

Je suis très heureux de prendre la parole devant vous ce matin pour tout d’abord vous exprimer ma profonde gratitude pour l’honneur qui m’a été fait de présider cette importante rencontre, mais aussi et surtout pour les aimables paroles prononcées par votre porte-parole et les engagements que vous venez de prendre en faveur de notre candidat à nous tous ! Je vous transmets les salutations et les encouragements de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, qui vous le comprendrez pour raisons de calendrier n'a pu être présent.

Comme vous le savez, nous nous acheminons vers l’élection présidentielle du 18 octobre prochain à laquelle notre bien-aimé président, le Pr. Alpha Condé est candidat pour solliciter démocratiquement le suffrage de nos concitoyens afin de lui permettre de continuer sa noble mission de construction et de modernisation de la Guinée.

Notre pays s'engage dans la dernière ligne de l'élection présidentielle du 18 Octobre 2020 qui marquera l'inauguration de la 4eme République, en ce qu'elle renouvellera notre institution principale: la présidence de la République. C'est donc le moment de faire bloc autour du Président de la République en vue d'une victoire nette, dès le 1er tour au soir du scrutin.

Faut-il le rappeler, notre pays sous le leadership du Président Alpha Condé a redonné à notre diplomatie un lustre qu'elle avait perdue depuis près de 20 ans. En dix années de mandature, nous avons assuré une présidence de l'Union Africaine avec des résultats fort appréciés, nous sommes intervenus dans toutes les crises majeures qui secouent notre continent avec des succès certains, le corps diplomatique est devenu plus attirant et plus respectable, notre carte diplomatique s'est étendue, nous avons diversifié davantage nos relations internationales avec en toile de fond une emphase pour la diplomatie économique. Notre diaspora est plus impliquée dans le processus de développement et dans le contexte de la crise sanitaire, notre pays a fait montre d’une grande proactivité dans l'assistance à ses ressortissants à l'Étranger.

Excellence Monsieur le Ministre, je veux ici remercier tous les cadres de votre département et avoir une pensée pour vos prédécesseurs pour tous ces résultats.

De tels résultats doivent continuer d'être obtenus, dans la stabilité, la paix et la concorde nationale. C'est pourquoi, je vous engage, au nom du Président de la République à maintenir ce niveau d'abnégation au service du rayonnement de notre pays. Je vous engage, à l'occasion de cette élection, à parler aux guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur en leurs exposant les faits. C'est à dire la vérité selon laquelle le Prof Alpha Condé est le seul choix utile à faire le 18 Octobre si nous voulons aller dans un élan national vers la prospérité partagée. Je vous engage à rassurer nos partenaires internationaux tant bilatéraux que multilatéraux quant à l'attachement de notre pays à la démocratie, à la Paix et à la Stabilité dans la sous-région.

C'est sur ces mots que je vous mets en mission et vous donne rendez-vous au soir du 18 Octobre pour fêter la victoire du Président Alpha Conde".

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 669 91 93 06