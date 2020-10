Zénab Nabaya Dramé : « L'élu du peuple, est l'élu de Dieu et c'est le professeur Alpha Condé… »

CONAKRY- La Ministre Zénab Nabaya Dramé est sur tous les fronts pour assurer une victoire écrasante au candidat du RPG Arc-en-ciel, le Président Alpha Condé.

La Directrice nationale adjointe de campagne a livré ce samedi 3 octobre 2020 un message devant de nombreux militants et sympathisants du PRG Arc-en-ciel massivement réunis au Palais du Peuple de Conakry.

Nous vous livrons l’intégralité du discours de la Ministre de l’Enseignement Technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Mme Zénab Nabaya Dramé.

Responsables, militantes et Militants de la mouvance Présidentielle,

Distinguées personnalités,

Chers invités,

Félicitations et grand merci, au nom de notre illustre candidat, le professeur Alpha Condé, de son directoire de campagne, de tous les alliés et de tous ses nombreux soutiens, pour cette démonstration de force. La mobilisation est grandiose et annonce notre victoire certaine.

Oui, avant la date du 18 octobre 2020, nous avons, tous, fait notre choix, notre peuple, uni et solidaire a décidé que notre prochain président de la république, ce sera encore l'homme de tous les défis et de tous les espoirs, le professeur émérite, Alpha Condé, Alpha Condé encore et toujours, Alpha Condé, aujourd'hui, Alpha Condé, demain.

Chers invités,

Notre candidat, le professeur Alpha Condé, a le destin enviable d'un éternel élu. Elu de Dieu, car ne l'oublions jamais et tous, nous, peuple, croyant de Guinée, que seul Dieu donne le pouvoir, à qui il veut, quand il veut, dans les conditions qu'il décide, et surtout aussi longtemps qu'il voudra.

Avant donc, à notre tour, de le choisir librement, pour notre bien et celui de notre beau pays, la Guinée, le champion, le professeur Alpha Condé dont la foi est connue de chacun et l'humilité est respectée, par tous.

Le professeur Alpha Condé, est aussi le choix des guinéens, depuis de longues années maintenant, si l'on s'en tient à son histoire glorieuse avec le peuple de Guinée. Ce peuple, notre valeureux candidat, peut en être fier et comblé.

Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

En 2010, le peuple de Guinée, s'est rappelé du parcours du Professeur Alpha Condé avec lui, marqué par tous les sacrifices consentis par l'homme dans son combat, long et difficile pour ses droits et sa liberté. Lui, plus légitime que tous les candidats a été élu. Le peuple a de la mémoire et de la morale.

Ainsi, notre candidat, est devenu le premier président démocratiquement élu de l'histoire de notre pays.

Au-delà du symbole politique et historique fort, c'était la récompense méritée de son parcours du combattant et la reconnaissance de tout un peuple à un homme qui s'est sacrifié pour sa cause.

En 2015, le peuple de Guinée qui sait distinguer les meilleurs de ses fils et ne peut se tromper à propos de qui est capable de faire son bonheur et sa fierté dès le premier tour de l'élection présidentielle, dans un coup ko inoubliable a plébiscité, le professeur Alpha Condé.

Un autre témoignage, un de plus, de reconnaissance de notre peuple qui, pendant les 5 premières années de sa Présidence, a compris que l'homme providentiel qu'il attendait et espérait, tant aussi, pour changer l'image de la Guinée, rendre les guinéens, heureux et fiers, est enfin arrivé, bien là: le professeur Alpha Condé.

Chers invités,

En 2020, le peuple de Guinée, sous la conduite éclairée du Professeur Alpha Condé, a fait le pari ambitieux , pour faire face aux défis de notre époque et á toutes les mutations dans notre société, d'adapter et moderniser nos institutions.

Ainsi, avons-nous adopté, par un référendum qui restera dans les annales de l'histoire, parce que la victoire de notre peuple sur les forces du mal, une nouvelle constitution.

Nous avons fait, avec cette nouvelle constitution, des avancées qui sont á l'honneur de notre grand Président et aussi notre cher candidat et devraient, pour toujours, faire la fierté de tous les guinéens. : Plus de Droits pour les femmes, un engagement plus fort dans notre politique environnementale, plus de place pour le développement avec des pouvoirs plus importants pour les collectivités et des affectations de ressources jamais égalées, bref, nous avons fait le choix d'une société où il y a l'égalité des chances, la justice sociale, un développement économique et social équilibré et équitable, une prospérité partagée.

Cette année 2020, comblé dans beaucoup de ses attentes nombreuses et ses espoirs, fier de son Président, homme de confiance et de parole, qui ne vit et respire que par lui, le peuple de Guinée, n'a pas attendu , pour se prononcer. Il ne s'est pas demandé, quel était le choix du Professeur Alpha Condé, quel est son voeu, pour se mobiliser puissamment, á travers toute la Guinée dans une grande ferveur populaire et solliciter de lui qu'il soit candidat á l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous l'avons prié, tous, d'être notre candidat pour le 1er mandat de la 4e république.

Oui, il y a ce que le président Alpha Condé veut, il y a ce que le peuple , décide, pour lui. Le peuple a décidé qu'il soit candidat, il a accepté d'être son candidat pour la Guinée et les Guinéens.

Nous lui disons, merci, merci, merci beaucoup, d'avoir entendu notre appel, comme chaque fois que nous le sollicitons, merci à lui, d'avoir compris que la Guinée qu'il aime tant, á laquelle il a tout donné, a encore et toujours besoin de lui, de ses services. A nous, maintenant, de nous organiser et mobiliser pour qu'il reçoive un peu de tout ce qu'il nous donne.

Chers invités,

Tous les candidats veulent le pouvoir pour le pouvoir, tous, veulent être Président pour nous diriger comme ils veulent. Quant au Professeur Alpha Condé, en homme du peuple, il s'est toujours laissé diriger par son peuple, pense et agit pour son peuple.

C'est pourquoi il est devenu Président et que nous voulons, tous, qu'il le reste.

Nous rassurons, le professeur Alpha Condé, que nous sommes tous d'accord avec les préoccupations qu'il a exprimées avant d'accepter d'être notre candidat, victorieux : faire la politique autrement et Gouverner aussi autrement.

Monsieur le Président et très cher candidat, quand on voit l'engouement dans tout le pays , pour votre candidature et le témoignage de soutien de toutes les composantes de la nation, de toutes les forces vives du pays pour vous octroyer le 1er mandat de la 4e République, le 2e coup ko qui sera fatal á nos adversaires est déjà là et annonce une victoire écrasante.

L'élu du peuple, est l'élu de Dieu et c'est le professeur Alpha Condé, champion toutes catégories, de la Démocratie, de la paix, de l'unité nationale, du bonheur pour chacun, de la prospérité, pour tous.

Vive le Rpg-arc-en-ciel

Vive le professeur Alpha Condé,

En avant pour la victoire, le 18 octobre, nous gagnerons, si Dieu le veut, parce que le peuple l'a décidé !

Je vous remercie.