Non-exécution des mandats d'arrêt contre Fabou et Cie: le Procureur Ndiaye précise…

CONAKRY-Pourquoi les mandats d'arrêts émis contre le commissaire divisionnaire Aboubacar Fabou Camara, directeur de la Police Judiciaire (DPJ) et le commandant de brigade de répression et d'intervention (BRI) Mohamed Lamine Simakan n'ont-ils pas été exécutés ?

Alors que Sékou Koundouno annonce une plainte contre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, pour la "non-exécution" desdits mandats d'arrêt, Sidy Soulyemane N'diaye a apporté des précisions sur ce dossier judicaire.

"La personne privée du procès pénal n'est jamais fondée à élever une contestation sur l'exécution des mandats de justice qui relève, exclusivement, de l'action publique", précisé le magistrat.

Pourquoi les mandats d'arrêts n'ont pas été exécutés ?

"Il faut à cet effet savoir que dès après le jugement avant dire droit sur l'exception d'incompétence soulevée tenant à la qualité D'OPJ (officier de police judiciaire) de Fabou et Simakan, le procureur que je suis a, immédiatement relevé appel en application des articles 575, 591 et 592 du code de procédure pénale. Ce recours rend les mandats non exécutoires en attendant que la Cour d'Appel statue. Le dossier de la procédure a déjà été transmis à la Cour d'Appel", a clarifié le procureur du tribunal de première instance de Dixinn.

Faut-il rappeler que le jeudi 24 septembre 2020 dernier, un mandat d'arrêt a été émis par le juge Charles Wright contre le commissaire divisionnaire Aboubacar Fabou Camara et le commandant Mohamed Lamine Simakan.

Ces deux hauts responsables de la police sont poursuivis par Ibrahima Diallo et Sekou KOUNDOUNO, respectivement responsables des opérations et des stratégies du FNDC, pour "violation de domicile et destruction de biens".

A suivre…

Africaguinee.com