Lancement de la campagne du RPG en Forêt: Le DG de la SEG prophétise 100% de vote pour Alpha Condé

NZEREKORE-Dans le cadre de la campagne électorale en cours, le Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG), Patrice Pépé Loua était aux côtés du premier ministre Kassory Fofana et du ministre d’État, ministre de l’hydraulique Papa Koly Kourouma pour le lancement de la campagne électorale du RPG en région forestière. Objectif : amener les populations de cette région à voter massivement pour la réélection d’Alpha Condé.

Cette grandiose cérémonie de lancement officiel de cette campagne du RPG, présidé par le premier ministre a connu la présence de l’essentiel des cadres de la région. En tête, le ministre d’État, ministre de l’hydraulique Papa koly Kourouma, qui est sans doute le maillon fort des soutiens du président en forêt. Outre cette personnalité, on pouvait noter la présence remarquable du DG de La SEG qui, depuis sa nomination enchaîne les actions non seulement pour l’accomplissement de sa mission, mais aussi pour la mobilisation au compte du pouvoir en place.

Cette action de mobilisation de l’homme d’action a été surtout remarquable au cours de cette cérémonie de lancement de la campagne. Car ce sont des milliers et des milliers de jeunes, de femmes, des vieux arborant des banderoles en l’honneur du Président Alpha Condé et du RPG qui ont fait le déplacement de Kobéla pour N’zérèkoré ville, sous les auspices de Patrice Pépé loua.

A N’zérèkoré, le premier ministre, chef de gouvernement, docteur Ibrahima Kassory Fofana a fait part aux populations des projets du président pour la région et les a invité à voter pour lui. "Je remercie les populations de N' zérèkoré pour leur attachement au président de la République, je dois vous dire que le contrat de confiance qui y'a entre vous et le président ne sera pas rompu. Pour vous montrer la preuve de cet attachement du président à votre cause, je vous annonce solennellement la pause de la première pierre des logements sociaux voulu par le président. Cette action permettra à chaque famille d’avoir un toit. Et nous ne nous arrêtons pas là car la priorité des priorités du président, c’est la jeunesse. C' est pourquoi, nous allons créer 100 mille emplois pour les jeunes", a promis le premier ministre.

Emboîtant le pas à son premier ministre, le ministre d’État, ministre de l’hydraulique Papa Koly a rappelé ses frères et sœurs que la première élection de la quatrième République se tiendra dans quelques jours et que la forêt doit comme à son habitude faire preuve d’engagement. "Mes sœurs et frères, nous sommes à la veille de la première élection de la quatrième République et notre candidat est le professeur Alpha Condé. Donc nous devons faire en sorte qu'au soir de cette élection, que nous sortions victorieux. Pour cela, nous devons tous aller le 18 octobre voter pour notre candidat", a martelé celui qui est considéré par maints observateurs comme étant celui qui fera gagner le RPG dans la région forestière.

De son côté, Patrice Pépé Loua, directeur général de la SEG, a rappelé l’attachement des populations forestière aux idéaux du président Alpha Condé. "Aujourd’hui, N’zérèkoré a montré une fois de plus son attachement aux valeurs défendues par le président de la République. Nous, ici nous n’avons pas d’autres candidats que Alpha Condé. C’est notre seul et unique candidat. C’est pourquoi je l’ai dit hier et je le répète aujourd’hui que le président Alpha Condé feira 100% en forêt", a précisé le numéro 1 de la société des eaux de Guinée.

A noter que cette campagne de mobilisation en faveur de la réélection d’Alpha Condé se poursuivra dans toute la forêt jusqu’à la veille de l’élection notamment à Kobéla où les équipes du DG de la SEG sont massivement mobilisées pour la sensibilisation, en faisant du porte à porte.

Ibrahima Kalil Diallo