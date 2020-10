Frontières et accusations d'Alpha Condé: Qu'en dit Dr. Juldeh Jalloh?

FREETOWN-Ouvertement accusé par Alpha Condé d'être de collusion avec Cellou Dalein Diallo pour déstabiliser la Guinée, Dr Mohamed Juldeh Jalloh, a réagi brièvement.

Interrogé ce dimanche 4 octobre 2020 par Africaguinee.com, sur la fermeture des frontières et sur les "allégations" du dirigeant guinéen, le vice-président de la Sierra Léone n'a pas voulu s'étendre sur les deux sujets. Il a cependant déclaré qu'il revient aux autorités guinéennes de se justifier.

"Ce sont les autorités guinéennes qui ont fermé les frontières et qui ont porté des plaintes. Je pense qu'il faut leur demander (pourquoi). En ce qui nous concerne, on a une voie officielle que nous sommes en train de suivre. Personnellement, je n'ai aucun commentaire à faire sur ça", a-t-il déclaré, sans plus de détails.

En février dernier, suite à l'attaque de l’ambassade de Guinée à Freetown qui a fait un mort, des blessés et des dégâts matériels, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a dépêché à Conakry son vice-président chez Alpha Condé.

A l'époque, Dr Mohamed Juldeh Jalloh a condamné cet acte assurant que la Sierra Léone et la Guinée, c’est le même peuple et le même pays. Beaucoup ont été surpris des récentes "accusations" du Chef de l'Exécutif guinéen. Cellou Dalein Diallo a rejeté ces accusations dénonçant des propos visant à le "diffamer".

Conakry a fermé ses frontières avec trois de ses voisins (Sénégal, Guinée Bissau, Sierra Léone) à la veille de la présidentielle du 18 octobre.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112