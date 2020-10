Conakry: le mouvement politique "la Guinée en marche" lance ses activités…

CONAKRY-Le mouvement politique "La Guinée en marche pour le renouveau (LAGUIRE)" a officiellement lancé ses activités, ce samedi 3 octobre 2020. La cérémonie de lancement s’est déroulée à Kountia dans la préfecture de Coyah.

Motivant leur engagement en politique, le coordinateur provisoire du mouvement explique : «Aujourd’hui, la situation de notre est ce qu’elle est parce qu’il y a beaucoup d’entre nous qui ont une capacité, mais qui restent dans l’indifférence. Ce n’est pas en restant dans passivité qu’on peut changer la situation. Il ne suffit d’avoir des bonnes idées, la solution c’est l’action. J’ai choisi d’être dans l’action», a déclaré Cheick Abdoul Camara.

La particularité de LAGUIRE, selon Cheick Abdoul Camara, c'est qu'il travaille dans le cadre d'un projet collectif. "Nous ne sommes pas dans le culte de personnalité. Nous travaillons autour d’un projet collectif pour la Guinée et non pas autour d’une personne ou pour une personne. Nous fonctionnons sur la base d’un comité de pilotage avec un coordinateur et 5 commissions de travail. Tout en sachant que personne n’a le droit de nomination au sein de l’organe de pilotage. Nous responsabilisons tout naturellement les personnes les plus dynamiques", a-t-il souligné en précisant que LAGUIRE évoluera sur la base d’ «un financement participatif. Nous avons prévu même de mener des actions qui nous permettront d’avoir de fonds après. Mais, dire que la main qui donne c’est elle qui commande cela n’existe pas chez nous".

Poursuivant, le coordinateur provisoire a estimé que si notre pays reste dans la main des dirigeants actuels, les Guinéens vont continuer à souffrir encore pendant des longues années.

"C’est pourquoi, nous avons choisi de nous engager. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas remplacer Alpha Condé par Cellou Dalein. Cela revient à continuer dans le même système. Tous les deux font partie du système que nous combattons. Nous considérons qu’il n’y a pas d’élection. Quel que soit le vainqueur de cette élection, nous n’allons pas le reconnaitre. Nous faisons campagne pour dire aux Guinéens qu’il n’y a pas élection. Nous invitons les Guinéens de ne pas participer à cette mascarade. Il faut surtout faire attention parce que nous nous acheminons à l’affrontement. D’ailleurs, les affrontements ont même commencé dans certains endroits. Vous allez voir au soir du 18 octobre, Cellou va se déclarer vainqueur, et la Ceni a déjà reçu l’ordre de déclarer Alpha Condé vainqueur»; a-t-il averti.

Face à la situation, Cheick Abdoul Camara a appelé les Guinéens à refuser de tomber dans piège ethnique. «Il faut tout faire pour éviter des affrontements ethniques puisque nous allons vers ça. L’élection présidentielle devait se tenir sans Alpha. Tout le monde devait se donner la main en créant des conditions paisibles c’est-à-dire une élection sans Alpha. Après, faire tout pour qu’on ait un organe de transition pour pouvoir mettre en place une Ceni qui puisse permettre d’avoir un fichier électoral propre. Vous avez vu que la région de Kankan compte plus d’électeurs que la zone spéciale de Conakry. Cellou le sait, mais il dit qu’il est d’accord d’aller aux élections. Nous voulons tout faire pour nous éviter l’affrontement», a-t-il conclu.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com