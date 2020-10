Violences pré-électorales : l'appel de Cellou Dalein Diallo…

CONAKRY-Alors qu'au moins deux personnes ont été tuées dans des violences préélectorales depuis le début de la campagne électorale, l'opposant Cellou Dalein Diallo a lancé un appel à la "retenue" ce samedi 3 octobre 2020.

"J’invite les acteurs politiques et tous les citoyens à faire preuve de retenue et de responsabilité pendant cette campagne électorale en s’abstenant de toute violence physique ou verbale et en évitant surtout tout discours de haine à relent ethnique", a-t-il appelé.

Le leader de l'UFDG a aussi déploré les attaques dont le cortège du premier ministre a fait l'objet à Labé et Dalaba, en moyenne Guinée.

"Je déplore les attaques dont le cortège du Premier Ministre Kassory Fofana a fait l’objet à Labé et à Dalaba lors de sa récente tournée en moyenne Guinée. L’UFDG condamne fermement ces violences et exhorte les autorités locales à tout mettre en œuvre pour identifier et traduire leurs auteurs devant les tribunaux", a ajouté l'opposant.

A suivre…

Africaguinee.com