Présidentielle du 18 octobre : le système des Nations-Unies appuie les médias…

CONAKRY-En prélude à l'élection présidentielle du 18 ooctobre, le système des Nations-Unies en Guinée en collaboration avec le conseil d’administration de la maison de presse, a procédé au lancement d'un projet d’appui aux médias guinéens. L’évènement s’est ténu ce samedi 3 octobre 2020 dans un réceptif hôtelier de la place.

Cette cérémonie a été présidée par le représentant spécial du secrétaire Général des Nations-Unies en Afrique de l’Ouest et du Sahel, M. Ibn Chambas accompagné du représentant pays du Système des Nations-Unies en Guinée. A ses côtés, l’on note aussi la présence de Madame le haut-commissaire de l’Union Africaine en Guinée, le représentant du haut-commissariat aux droits de l’homme, les représentants de certaines organisations de la presse professionnelle privée, des professionnelles de la communication, la HAC, et du ministère de l’information et de la communication.

Il s’agit d’un projet qui a été initié par le bureau conjoint des Nations-Unies pour l’Afrique de l'Ouest et du Sahel, (UNOWAS), et du bureau du coordinateur résident du système des Nations-Uunies en Guinée. Financé à hauteur 78.816 dollars américains par les nations-unies, ce projet d’une durée de trois mois a pour objectif, de prévenir toute forme de violence électorale, avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Il est en mis en œuvre par la maison de la presse de Guinée.

Il consistera à l’installation d’un monitoring et d’information électorale en vue d’un scrutin présidentiel libre, transparente et apaisé. Cette initiative contribuera à l’encadrement des principaux médias pour une couverture responsable du processus électoral. Ce projet mettra l’accent sur la responsabilité des acteurs dans la manipulation de l’information électorale et la diffusion des discours haineux, d’après le représentant spécial du secrétaire Général des Nations-Unies en Afrique de l’Ouest et du Sahel.

« L’organisation des élections dans les pays de la sous-région depuis le début des années 90 a été un point de divergence et de tension. Celles de 18 octobre prochain n’échappent pas à cette réalité. Des propos ainsi que des incidents déjà enregistrés dans le cadre de la campagne électorale en cours, nous interpellent sur les risques de violence intercommunautaires. Dans un tel contexte, le rôle des médias est primordial pour l’organisation d’un processus électoral apaisée, pacifique et transparente.

En effet, dans un monde aujourd’hui globalisé parce qu’il rend influent, l’omniprésence des médias exige, un renforcement des capacités, qui leur permette de remplir la fonction attendue d’eux à savoir: informer, sensibiliser et aider à l’analyse.

Nous nous retrouvons aujourd’hui car nous souhaitons que les médias tout en continuant d’informer, influence les attitudes et comportements des guinéens pour des élections pacifiques. Les nations-unies invitent instamment la presse de s’abstenir d’être une croix de transmission des discours et messages de la haine et de la division. Les médias doivent contribuer à la lutte contre la désinformation et la diffusion des propos haineux, en refusant d'offrir des espaces à ceux qui utilisent les mensonges, la peur et la haine » a déclaré Mohamed Ibn Chambas, en séjour en Conakry.

« J’invite le partenaire à se référer au cadre et instruments proposés par les Nations-Unies pour lutter contre les propos haineux. Il s’agit notamment du plan d’action de Rabat portant sur la liberté d’expression contre l’incitation à la haine » a lancé le diplomate onusien.

Le représentant du conseil d’administration de la maison de la presse, s’exprimant au nom de tous les professionnels de l’information et de la communication, a fait un bref rappel sur l’important rôle que la presse doit jouer en cette période électorale en république de Guinée.

« Ici ou ailleurs, les compétitions électorales sont des terreaux favorables à des violences verbales et de discours de haine qui peuvent déboucher hélas à des crises post-électorales. Les médias auteurs ou vecteurs de ces discours, peuvent jouer un rôle important pour l’apaisement. C’est ainsi que dans ce projet, tous les types de médias seront impliqués dans la sensibilisation et dans la lutte contre la publication des fausses nouvelles. Les radios privées, rurales, les sites web, les journaux et les réseaux sociaux. La maison de la presse, association faitière des médias, vous rassure par ma voix, qu’elle assumera ce projet avec dextérité et transparence. Pour ce faire, elle s’appuyera sur ses expériences précédentes, notamment, lorsqu’elle fut en 2010, le centre de communication électorale ou toutes les informations et même les résultats électoraux des élections étaient donnés », a rappelé Amadou Tam Camara, représentant le conseil d’administration de la maison de la presse.

Le représentant pays du système des nations Unies en Guinée a, dans ses mots de bienvenu, salué la dextérité de la maison de la presse tout en rappelant que les Nations-Unies mènent un certain nombre d’actions ou de diplomatie préventive en Guinée à travers le fonds de consolidation de la paix.

« Ce fonds nous permet de mettre en œuvre chaque année des projets afin de favoriser les actions de paix, de la cohésion sociale et en cela prévenir les violences qui pourraient survenir. Donc nous sommes mobilisés, unis dans l’action à travers ce programme concourant à la consolidation de la paix. Et nous accompagnons des acteurs de la société civile et les médias pour contribuer à l’organisation d’élection apaisée dans le respect des droits de l’homme et de la paix durable » a déclaré Dr Vincent Martin.

Cette cérémonie a été marquée par la projection d’un film de sensibilisation sur la paix, réalisé à travers le fonds de prévention pour la paix des Nations-Unies avec l’implication des acteurs politiques, des leaders religieux, de la société civile et d’organisations de la presse en Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28