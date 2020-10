Kassory Fofana à N'Zérékoré : "Dès qu’on aura fini les élections…"

N'ZEREKORE-En campagne dans la préfecture de N'Zérékoré, le premier ministre guinéen a tenu ce samedi 3 octobre 2020, plusieurs promesses vis-à-vis des populations de la Guinée forestière. Le directeur de campagne du président Alpha Condé a annoncé le démarrage prochain des travaux d’exploitation du mont Simandou à Beyla et du Nimba de Lola. Ce qui, à coup sûr, selon lui permettra de créer des milliers d'emplois pour sortir le chômage dans la région. Pour ce faire, Dr Ibrahima Kassory Fofana, annonce la relance des écoles professionnelles pour permettre aux jeunes d'avoir la formation sur les différents corps de métiers.

«Il n’y a pas une seule sous-préfecture dans cette région, où on ne trouve pas la touche du professeur Alpha Condé. Je n’insisterai pas sur le bilan, mais j’aimerais vous dire, le professeur Alpha Condé a décidé, partant des avantages naturelles de cette région, de faire de la Guinée forestière, le pôle économique d’attraction pour les prochaines années.

Le professeur Alpha Condé, sous la troisième république, a pu défaire l’imbroglio judiciaire et financier dans lequel se trouvait Simandou. Il a repris Simandou dans le portefeuille de la Guinée. Il a renégocié à l’aide des cabinets internationaux de réputation internationale et créé les conditions d’une mise en exploitation de ces contrats qui permettent demain à la Guinée, d’avoir le double ou le triple de ce qu’on tire de Boké, mais qui permettent à Nzérékoré, au titre du fond de développement local, de tirer quatre fois plus, dans deux ans, parce que la construction, commencera l’année prochaine. C’est un gisement en terme d’opportunité d’emplois et d’affaires pour Nzérékoré », a soutenu Dr. Kassory Fofana.

Poursuivant, il est revenu à nouveau sur les promesses sur la formation, l’emploi des jeunes, la construction des logements sociaux et l’appui aux femmes.

« La jeunesse de Nzérékoré sera absolument avantageuse dans la mise en œuvre de ce projet, par la création d’emplois. C’est pourquoi, le professeur Alpha Condé a décidé de mettre l’accent sur l’investissement dans l’ERAM de Nzérékoré pour préparer la jeunesse de Nzérékoré à cette situation. Sans la formation sur les différents corps de métier, même si demain, l’exploitation est ouverte, ça peut ne pas profiter à Nzérékoré. C’est le cas que nous vivons aujourd’hui à Kamsar. Je peux vous garantir qu’à partir de l’année prochaine, ça sera une réalité vivante. Pour que des centaines, pour ne pas dire des milliers, apprennent les différents métiers qui leur permettent, d’avoir leur part du gâteau dans l’exploitation du Simandou et du Nimba. Le professeur Alpha Condé a décidé de mettre en place un fond pour le développement rapide des femmes notamment les femmes de Nzérékoré. C’est une réalité, au-delà des MUFFA, c’est une réalité.

Je reviendrai ici dans cette ville, dans quelques semaines, pour inaugurer, poser la première pierre pour l’habitat social à Nzérékoré. L’agence guinéenne pour le financement du logement en Guinée, est devenue une réalité. Nous en avons posé la première pierre à Conakry, il y a quelques jours. Dès qu’on aura fini les élections, je reviendrai ici poser la première pierre. Cela signifie que nos travailleurs du secteur de la santé, de l’éducation et ceux en uniformes, vont accéder à la propriété immobilière sans se casser la tête. Vous signez un contrat avec l’AGUIFIL par lequel le maximum à payer par mois sera un million, et au bout de 10, 15 ans vous êtes propriétaires. Voilà la vocation pour des prochaines années. Ce n’est pas une promesse de campagne, c’est déjà en route. Il a dans son agenda, 100.000 emplois jeunes pour des corps de métiers identifiés, avec des possibilités de financements tout aussi identifiées. C’est une réalité. Je viens donc vous dire que le contrat de confiance entre le professeur Alpha Condé et la Guinée forestière c’est un contrat qui sera tenu », a promis Dr. Kassory Fofana.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél: (00224) 628 80 17 43