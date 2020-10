Election du 18 octobre: Mouctar Diallo mobilise pour Alpha Condé à Timbi-Madina…

Le RPG arc-en-ciel poursuit sa campagne dans les sous-préfectures de Pita. Ce jeudi, 1er octobre 2020, un meeting s’est tenu à Timbi-Madina en présence notamment du directeur de campagne de Pita Mouctar Diallo, de Mamadou Cellou Garaya Diallo coordinateur régional du RPG arc-en-ciel au Foutah et du président de la confédération nationale des organisations paysannes de Guinée Elhadj Moussa Para Diallo.

Cette activité politique qui s’est déroulée au stade sous-préfectoral de Timbi-Madina, a rassemblé du monde. Des jeunes, des femmes, des sages, tous ont tenu à exprimer leur engagement à soutenir le Président Alpha Condé pour sa réélection le 18 octobre.

La ville de Timbi-Madina qui a abrité l’événement est une zone de production de pomme de terre par excellence. C’est pourquoi le président de la confédération nationale des organisations paysannes de Guinée Moussa Para Diallo a exprimé sa joie et sa gratitude envers le Président de la République pour l’appui apporté aux agriculteurs.

« Depuis son avènement à la magistrature suprême, toute sorte d'appui a été mise à la disposition des producteurs de Guinée: les aménagements hydro-agricoles, les magasins de stockages et de conservations agricoles, des dizaines de milliers de tonnes d'intrants agricoles (...) Des équipements agricoles, des tracteurs et j'en passe. Tout cela pour démontrer ainsi son amour pour l'agriculture et sa forte conviction que l'agriculture est un véritable socle du développement (...). Aujourd'hui, les responsables des organisations paysannes des 4 régions naturelles de la Guinée sont réunis ici à Timbi-Madina pour exprimer encore une fois de plus leur entière adhésion aux idéaux et au projet de société du Président Alpha Condé car convaincus qu'il est gage de prospérité partagée et de développement harmonieux. Cette cérémonie est également la manifestation de soutien de la confédération nationale des organisations paysannes de Guinée pour la réélection pour Président Alpha Condé. Nous savons que dès sa réélection, l'agriculture restera une forte priorité de son futur gouvernement et permettra aux productrices et producteurs de s'épanouir encore plus afin que les objectifs assignés à notre agriculture puissent être atteints: sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté, protection de la biodiversité et de l'écologie etc », a-t-il déclaré.

En prenant la parole lors de ce meeting, le coordinateur régional du RPG arc-en-ciel au Foutah Mamadou Cellou Garaya Diallo a rappelé l’attachement du Président Alpha Condé au Foutah.

« Ceux qui disent que le President Alpha Condé déteste les Peulhs mentent. Plusieurs ministres, ministres conseillers, Directeurs, secrétaires généraux, chefs de cabinet sont originaires du Foutah. À l'assemblée nationale aussi, il y a beaucoup de Peulhs. Alors comment peut-on dire que le Président de la République n'aime pas les Peulhs ? Nous vous demandons de voter massivement Alpha Condé le 18 octobre. », a-t-il dit.

Cellou Garaya a aussi demandé aux populations de Timbi-Madina de prôner la cohésion sociale. « Je vous invite à éviter la violence. Il faut éviter les violences le jour du vote à Timbi-Madina mais aussi après la proclamation des résultats. C'est dans la paix que le pays se construit et non dans la guerre », a-t-il martelé.

Pour sa part, le Directeur de campagne de Pita Mouctar Diallo a remercié les populations pour la forte mobilisation avant de leur demander de voter massivement Alpha Condé le 18 octobre. « Je remercie la brave population de Timbi-Madina. Nous sommes contents. Si hier c’était pour quelqu’un, aujourd’hui, c’est pour qui? Vous avez tous montré avec Moussa Para que vous êtes pour le professeur Alpha Condé. Allez-y tous prendre vos cartes d'électeurs pour voter professeur Alpha Condé. Nous sommes reconnaissants pour tout le travail qu’il fait pour le Foutah et toute la Guinée. Nous avons confiance au Président Alpha Condé et nous l’aimons. Nous voulons qu’il continue son travail pour consolider la cohésion sociale, faire de la Guinée un pays où il fait bon vivre, un pays de justice. Restons tous mobilisés derrière Moussa Para pour respecter notre engagement envers le Président Alpha Condé. Timbi-Madina nous avons confiance en vous pour une victoire éclatante le 18 octobre », a-t-il déclaré.

Avant le meeting, une lecture du saint Coran avait été organisée à la grande mosquée de Timbi-Madina pour la paix et l’unité nationale en Guinée.